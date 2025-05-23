Экипажи "Русских Витязей" принимают участие в Международной выставке LIMA 2025

ЦАМТО, 22 мая. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С продемонстрировали свою воздушную программу на выставке LIMA 2025 в Малайзии.

В ходе выполнения полетного задания экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в составе звена и продемонстрировали сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-35С.

Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" показали групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж.

Летчики также продемонстрировали наиболее зрелищные элементы, например, фигуры "зеркало", "колокол", роспуск, проход на малой высоте и предельно малой скорости, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники "LIMA-2025" проходит на острове Лангкави в Малайзии с 20 по 24 мая.