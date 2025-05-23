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ТАСС

КБ "Беспилотные вертолеты" поставит 20 Sky-Truck Авиаремонтному заводу Внуково

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Sky-Truck
БЛА Sky-Truck.
Источник изображения: voennoedelo.com

Авиакомплекс будет производиться с участием России

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Белорусское КБ "Беспилотные вертолеты" (UAVHELI) и КБ "Раскат" холдинга "Авиаремонтный завод Внуково" заключили контракт на поставку 20 беспилотных авиакомплексов Sky-Truck. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный конструктор КБ "Беспилотные вертолеты" Владимир Чудаков на полях Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.

"Мы подписали с холдингом "Авиаремонтный завод Внуково" контракт на [поставку] 20 машин [Sky-Truck]", - сказал он. Чудаков напомнил, что на выставке впервые был продемонстрирован опытный образец, который проходит заводские испытания.

Как проинформировал генеральный конструктор КБ, авиакомплекс будет производиться с участием России. "Основной узел в этой машине будет российским. Основной узел - это редуктор. Он будет российского производства, но разработки белорусской", - рассказал он. Чудаков добавил, что еще ряд деталей будут производить в РФ, при этом "полностью вся конструкция, электроника, математика" разработаны в КБ в Белоруссии.

БЛА Sky-Truck представляет собой беспилотный летательный аппарат взлетной массой 2 тысячи кг с турбовальным газотурбинным двигателем, работающим на авиационном керосине. Масса полезной нагрузки составляет не менее 500 кг, диаметр несущего винта достигает 12,8 м, время полета - до 5 часов. Сердцем проекта является беспилотный вертолет Sky-Truck в комплекте с транспортными контейнерами Sky Box. Согласно данным на сайте конструкторского бюро, использование таких контейнеров при доставке грузов беспилотными системами позволяет сохранить все преимущества контейнерных перевозок. 

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Белоруссия
Россия
Проекты
БПЛА
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