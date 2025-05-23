Путин назначил Крикалева своим спецпредставителем в сфере космоса

Юрия Борисова освободили от должности, ранее его назначили сенатором от Архангельской области

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин. Другим указом президент освободил от должности экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова.

"Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - предписывается указом главы государства.

Другой указ освобождает "Борисова Юрия Ивановича от обязанностей" спецпредставителя. Ранее Борисов стал сенатором от Архангельской области.