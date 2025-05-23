Казахстан усиливает радиоэлектронную защиту: заключено стратегическое соглашение с Белоруссией

ЦАМТО, 22 мая. В рамках MILEX 2025 в Минске подписано стратегическое соглашение между казахстанской компанией Special System Kz, входящей в группу компаний BESQARU, и белорусской государственной корпорацией "Белтехэкспорт".

Как сообщает Ulysmedia.kz, документ о начале технологического сотрудничества в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подписали генеральный директор ЗАО "Белтехэкспорт" Анатолий Окоронко и заместитель генерального директора Special System Kz Алмаз Асенов.

Соглашение предусматривает поставку первых трех комплексов РЭБ "Гроза-С" в интересах Минобороны Республики Казахстан, а также запуск процесса по созданию совместного производства на территории страны. Ключевым технологическим партнером в этом проекте выступает белорусское предприятие "РАДАР", специализирующееся на разработке современных решений в сфере РЭБ и радиоэлектронной разведки.

Как отмечает Ulysmedia.kz, компания Special System Kz в последние годы активно работает с силовыми структурами. Так, по просьбе подразделений РЭБ Министерства обороны РК компания провела бесплатные плановые ремонты ранее поставленных комплексов "Гроза-С", находящихся на вооружении ВС Казахстана.

О деталях будущего сотрудничества рассказал заместитель генерального директора компании А.Асенов. По его словам, Special System Kz на протяжении двух лет вела переговоры с белорусскими партнерами, стремясь выстроить не просто импортную схему, а полноценную производственную и технологическую кооперацию.

А.Асенов отметил, что "предприятие "РАДАР", входящее в состав "Белтехэкспорт", сегодня выпускает одни из самых передовых комплексов РЭБ с учетом последних тенденций современных вооруженных конфликтов. Мы приняли стратегическое решение: строить в Казахстане не просто складскую базу, а реальное производство. Планируется создание полноценной инфраструктуры, обучение инженерно-технического состава, передача технологий. На старте – поставка трех комплексов "Гроза-С", далее – локализация на уровне 80% и выход на экспорт".

Комплекс "Гроза-С" обеспечивает купольную защиту стратегических объектов, подавляя сигналы управления БЛА, нарушая работу навигационных и радиочастотных систем противника. Он уже зарекомендовал себя как эффективное средство противодействия современным угрозам, отмечает Ulysmedia.kz.