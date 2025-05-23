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ТАСС

Вершинин: РФ руководствуется интересами своей безопасности в урегулировании на Украине

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Замглавы МИД отметил, что российская позиция основывается на необходимости устранения коренных причин конфликта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Россия прежде всего заинтересована в обеспечении своей безопасности в вопросе урегулирования на Украине, такая позиция отстаивается в том числе на фоне возобновившихся переговоров в Стамбуле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях.

"Здесь назывался ряд конфликтных ситуаций. <...> Называлась Украина, называлась Газа, Ближний Восток. По ним у нас есть четкая позиция", - отметил он, указав, что эта позиция "защищается ежедневно не только по поводу тех или иных переговоров, будь они в Стамбуле или в других местах".

"Эта позиция основывается на необходимости устранения коренных причин конфликта, такого устранения, которое бы обеспечило безопасность Российской Федерации, ее устойчивое развитие, а значит для нас - безопасность Европы, безопасность мира", - подчеркнул замминистра иностранных дел.

"У нас очень последовательная позиция, мы ее проводим на всех международных форумах, в двусторонних отношениях, двусторонних контактах, и она сводится к тому, что необходимо решение этих конфликтов на основе принципов Устава ООН, только в полном их прочтении, комплексе, не вырывая отдельные сюжеты, как это водится иногда у наших западных партнеров", - заявил Вершинин. 

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