"Русские Витязи" показали возможности Су-35С на выставке в Малайзии

В Малайзии показали возможности сверхманёвренных истребителей Су-35С

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" показали возможности сверхманёвренных истребителей Су-35С на выставке LIMA-2025 в Малайзии, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С продемонстрировали свою воздушную программу в небе на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники "LIMA-2025", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полёта экипажи ВКС выполнили полеты в составе звена и продемонстрировали возможности новейших истребителей. Лётчики показали групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж", а также парный, одиночный и встречный пилотаж.

"Более того, летчики продемонстрировали наиболее зрелищные элементы, например, фигуры "зеркало", "колокол", роспуск, проход на малой высоте и предельно малой скорости", - добавили в МО РФ.

Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2025 проходит на острове Лангкави в Малайзии с 20 по 24 мая.