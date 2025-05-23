Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются

"Уралвагонзавод": производство бронетехники в России растет от месяца к месяцу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске.

"Несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной", - сказал представитель концерна.

Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков увеличились значительно.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.