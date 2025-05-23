СВ Великобритании провели испытания пусковой установки LWCLU ПТРК "Джавелин"

ЦАМТО, 22 мая. Сухопутные войска Великобритании успешно провели первые испытания легкой прицельно-пусковой установки LWCLU (lightweight command launch unit) ПТРК "Джавелин", в ходе которых была поражена мишень на рекордной дальности.

Как сообщает Defense News, проведенные испытания включали поражение цели на расстоянии 4 км, что является первым подобным достижением для более компактной и легкой пусковой установки. LWCLU производится совместным предприятием Javelin Joint Venture, сформированным компаниями Raytheon (RTX) и Lockheed Martin.

По заявлению президента Javelin Joint Venture (JJV) Энди Амаро, испытания подтвердили увеличение дальности обнаружения и поражения целей, что позволяет повысить защиту расчета от различных угроз.

Как заявил подполковник СВ Великобритании Крис Вудс, успешное поражение цели на расстоянии 4 км на полигоне в Солсбери представляет собой наглядную демонстрацию того, насколько серьезно Сухопутные войска относится к указанию начальника генерального штаба удвоить боевую мощь к 2027 году.

Великобритания является ключевым партнером Javelin Joint Venture, поставляя компоненты для поддержки производства, которое планируется нарастить до 3960 ПТУР в год к 2026 году и 900 ПУ LWCLU к 2030 году. Совместное предприятие Javelin при текущих темпах производства ежегодно приносит экономике Великобритании 56 млн. фунтов стерлингов (75 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 513 легких прицельно-пусковых установок "Джавелин" (LWCLU), а также другого оборудования и услуг на сумму до 300 млн. долл.

LWCLU предназначены для замены состоящих на вооружении заказчиков ПТРК "Джавелин" прицельно-пусковых установок (CLU) версий Блок.0 и Блок.1. LWCLU оснащена новой дневной камерой и новым неохлаждаемым тепловизионным датчиком для ночной камеры. Заявлено, что эффективность обнаружения, распознавания и идентификации LWCLU улучшена в два раза. LWCLU на 30% компактнее и на 25% легче по сравнению с ПУ версии Блок.1, совместима со всеми существующими и перспективными вариантами ПТУР "Джавелин".