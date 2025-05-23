WSJ: Трамп отверг предложение ЕС о "безусловном" прекращении огня на Украине

Как отмечает газета, американский президент заявил европейским лидерам, что глава РФ Владимир Путин "считает, что движется к победе"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп отверг предложение о "безусловном" прекращения огня как итога переговоров по Украине в Ватикане, которое выдвинули лидеры ЕС. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В телефонном разговоре с Трампом 19 мая участвовали Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным источников газеты, некоторые из лидеров настаивали, что результатом возможных переговоров в Ватикане должно стать "безусловное" прекращение огня. Президент США в свою очередь ответил им, что ему "не нравится" этот термин в рамках обсуждения переговоров по урегулированию конфликта.

При этом, как отмечает газета, Трамп заявил европейским лидерам, что президент РФ Владимир Путин "считает, что движется к победе".

Как отмечает WSJ, мнение, которое, предположительно, высказал Трамп в ходе разговора, сильно разнится с его публичными заявлениями по поводу желания и готовности Путина добиться завершения конфликта и впервые было озвучено лидерам европейских стран. Белый дом отказался предоставить комментарии газете, сославшись на сообщение Трампа в соцсети Truth Social, опубликованное после его разговора с Путиным.

Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что двухчасовой разговор с Путиным, состоявшийся 19 мая, "прошел очень хорошо". Он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании боевых действий.

По словам источников WSJ, в ходе телефонного звонка американского президента с Макроном, Мерцем, Мелони и Стармером 18 мая Трамп также сообщил, что отправит госсекретаря США Марко Рубио и своего спецпосланника по Украине Кита Келлога на переговоры в Ватикане, которые могут начаться в середине июня. Однако 19 мая "не высказал готовности" по поводу роли США в этом процессе, пишет газета.

10 мая новый Папа Римский Лев XIV сообщил о готовности поспособствовать мирному процессу на Украине, в том числе предоставить территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров. Такую инициативу приветствовал президент США Дональд Трамп.