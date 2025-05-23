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ТАСС

"Швабе" показывает линейку прицелов для стрелкового оружия в Белоруссии

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Посетители на стенде холдинга «Швабе»
Посетители на стенде холдинга «Швабе».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На выставке MILEX 2025 презентовали модели для удобной стрельбы в динамичной обстановке, а также, помогающие вести точный огонь по малоразмерным целям

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) впервые презентует в Белоруссии линейку прицелов для стрелкового оружия на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025. Об этом сообщили в холдинге.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" на открывшейся в Минске Международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 впервые презентует в Республике Беларусь линейку прицелов для стрелкового оружия. В их числе - модели для удобной стрельбы в динамичной обстановке, а также прицелы, помогающие вести точный огонь по малоразмерным целям. Кроме того, на стенде холдинга можно ознакомиться со SWIR-камерой, которая "видит" в сложных условиях, и уникальным материалом для создания комплексов дистанционного зондирования Земли - астроситаллом", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Швабе", член бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин отметил, что специалисты холдинга постоянно работают над усовершенствованием прицельной и оптико-электронной техники, чтобы соответствовать требованиям заказчиков. "У нас выстроены крепкие деловые связи с белорусскими партнерами, за последние пять лет экспорт в Белоруссию увеличился более чем в пять раз. На MILEX 2025 мы демонстрируем свыше десяти образцов нашей продукции. Будем и далее наращивать сотрудничество с нашими стратегическими союзниками и готовы к новым совместным проектам в самых перспективных областях", - сказал он.

В том числе на выставке будут показаны компактный призматический прицел ПП3, легкий универсальный коллиматорный прицел ПКУ-2М, а также панкратический прицел ПО420У с пропорционально масштабируемой сеткой, которая позволяет определять дистанцию до цели на любых кратностях. "Посетителям выставки будет интересен оптический прицел ПО104 с переменным дискретным увеличением для наблюдения, быстрого прицеливания и стрельбы в динамичной обстановке. Благодаря компактности устройства стрелок может комфортно носить оружие, а высокий показатель светопропускания позволяет эффективно использовать прицел как днем, так и в сумерках", - подчеркнули в "Швабе".

Также гости MILEX могут ознакомиться со специальной камерой коротковолнового инфракрасного диапазона спектра SWIR для наблюдения при нулевой видимости - она фиксирует любые тепловые вспышки и дает возможность видеть замаскированные предметы и людей. "Кроме того, холдинг представляет облегченные зеркала для крупногабаритных телескопов из астроситалла - особого стеклокерамического материала, коэффициент линейного расширения которого близок к нулевому в широком диапазоне температур. Изделия из астроситалла и карбида кремния идеально подходят для создания комплексов дистанционного зондирования Земли и других оптических изделий, требующих высочайшей точности изготовления", - заявили в холдинге. 

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