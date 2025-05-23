Российские стенды привлекли внимание иностранных делегаций на выставке вооружений и военной техники MILEX 2025, которая проходит в Минске. Об этом 22 мая сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

По словам сотрудника концерна «Калашников», российские беспилотные аппараты последнего поколения способны выполнять боевые задачи полностью автономно, без участия оператора. Новая система ориентируется не по координатам, а по видеопотоку.

«Мы ушли от навигационной системы, летаем по картинке, теперь вс` по видео», — отметил он.

Посол Судана в Белоруссии Омер Эламин Абдалла в беседе с журналистами назвал российскую технику высокотехнологичной и выразил уверенность в ее конкурентоспособности как в военной, так и в гражданской сфере. Он также поздравил народ Белоруссии с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

На выставке представлены экспозиции крупнейших российских оборонных предприятий — «Ростеха», «Калашникова», «Алмаз-Антея», концерна «Уралвагонзавод» и группы компаний «Беспилотные системы».

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече со студентами Российского химико-технологического университета (РХТУ) 10 мая заявил, что от российского баллистического комплекса «Орешник» содрогается весь мир. Лидер Буркина-Фасо добавил, что именно в России было множество видных ученых, которые работали в сферах математики, химии и физики.