В России разработали систему для управления техникой ночью без света фар

"Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой ночью без света фар

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Холдинг "Швабе" разработал систему "Взгляд" для управления техникой в условиях недостаточной видимости, которая может видеть дорожную обстановку ночью без света фар, её поставки в войска скоро начнутся, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех создал тепловизор "Взгляд" для управления техникой в условиях ограниченной видимости. Прибор позволяет обнаруживать объекты на большой дальности, а также видеть дорогу ночью, в тумане или когда лобовое стекло закрыто броней. Система прошла испытания в условиях, приближенных к боевым, и в ближайшее время начнет поставляться в войска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конструкции применены отечественные комплектующие. Комплекс состоит из тепловизионной камеры, которая ставится снаружи машины, и монитора, на котором оптика высокого разрешения создаёт изображение в реальном времени, в кабине рядом с водителем.

В госкорпорации подчеркнули, что "Взгляд" позволяет отчетливо видеть дорожную обстановку при плохой видимости, ночью без фар, а также при повреждении или загрязнении лобового стекла. Также комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, у которых ограничен обзор. Кроме того, система эффективно обнаруживает людей и технику на значительном расстоянии.

Как рассказал гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводит пресс-служба, работоспособность и надёжность системы была подтверждена в ходе испытаний.

"Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ – отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света. В ближайшее время эта система начнет поставляться в войска", – сказал Калюгин.

Холдинг "Швабе" вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, разрабатывая и производя высокотехнологичные лазерные комплексы, оптико-электронные устройства и системы для всех видов и родов войск российской армии.