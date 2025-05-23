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ТАСС

Bild: Мерц стремится не допустить выхода США из мирного процесса по Украине

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Источник изображения: © AP Photo/ Virginia Mayo

По данным газеты, для этих целей канцлер ФРГ предложил провести техническую встречу по этому вопросу

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Сохранение участия США в мирном процессе по Украине стало одним из приоритетов внешней политики правительства Германии при канцлере Фридрихе Мерце. С этой целью он предложил провести техническую встречу по этому вопросу между европейскими странами и Соединенными Штатами, пишет газета Bild.

Такое предложение он сделал во время телефонного разговора лидеров ЕС, Франции, Италии, Финляндии и Германии с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 19 мая. Как пишет издание, этот разговор был "еще более драматичным, чем было известно ранее, и мог закончиться, как сообщили участники, еще хуже с европейской точки зрения".

Когда Трамп в ходе беседы дал понять, что Вашингтон выходит из мирного процесса, поскольку Россия и Украина будут вести прямые переговоры, "все затаили дыхание", описывает газета реакцию европейских лидеров. Они не рискнули уточнить у Трампа, что конкретно он под этим имеет в виду, поскольку опасались, что он объявит о полном прекращении поддержки Украины со стороны США.

"Не допустить ухода Трампа [из мирного процесса] - это одна из важнейших внешнеполитических целей Фридриха Мерца", - пишет газета со ссылкой на источники в правительственных кругах. Именно поэтому Мерц во время телефонного разговора предложил своим собеседниками провести совместную "техническую встречу", чтобы "подготовить предстоящие переговоры России и Украины". "К облегчению европейцев Трамп согласился с предложением", - пишет издание.

Газета отмечает, что таким образом в ходе разговора удалось избежать "худшего варианта развития событий". Но из-за постоянного изменения позиции Трампа остается неясным, как долго это будет удаваться европейским лидерам. 

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