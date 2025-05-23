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Ким Чен Ын стал свидетелем неудачного спуска на воду новейшего эсминца

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Лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии спуска на воду новый эсминец получиль повреждения из-за ошибки ответственного руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Церемония, на которой присутствовал Ким Чен Ын, проходила в среду, 21 мая, в Чхонджине. Водоизмещение эсминца составляет 5000 тонн.

Ким Чен Ын


"Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не была обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие, нарушилось равновесие корабля из-за разрушения некоторых частей днища корпуса, а нос корабля не сошел со стапеля", – уточнило агентство.

"Товарищ Ким Чен Ын наблюдал весь процесс и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением, вызванным неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом", – говорится в сообщении.

Лидер КНДР потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии. По его словам, этот вопрос связан с "авторитетом государства".

В то же время председатель государственных дел предупредил, что на пленуме будут рассмотрены ошибки "безответственных руководящих работников отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования и Чхонджинской судостроительной верфи".

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Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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