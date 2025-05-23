Ким Чен Ын стал свидетелем неудачного спуска на воду новейшего эсминца

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии спуска на воду новый эсминец получиль повреждения из-за ошибки ответственного руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Церемония, на которой присутствовал Ким Чен Ын, проходила в среду, 21 мая, в Чхонджине. Водоизмещение эсминца составляет 5000 тонн.

Ким Чен Ын

"Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не была обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие, нарушилось равновесие корабля из-за разрушения некоторых частей днища корпуса, а нос корабля не сошел со стапеля", – уточнило агентство.

"Товарищ Ким Чен Ын наблюдал весь процесс и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением, вызванным неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом", – говорится в сообщении.

Лидер КНДР потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии. По его словам, этот вопрос связан с "авторитетом государства".

В то же время председатель государственных дел предупредил, что на пленуме будут рассмотрены ошибки "безответственных руководящих работников отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования и Чхонджинской судостроительной верфи".