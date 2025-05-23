Начальник Объединенного штаба ОДКБ принял участие в мероприятиях выставки MILEX 2025

ЦАМТО, 22 мая. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков по приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина 21 мая принял участие в мероприятиях выставки MILEX 2025.

MILEX 2025 – форум разработчиков и предприятий-производителей, на котором традиционно предлагается широкий спектр образцов продукции военного и двойного назначения, а также разнообразные программы модернизации вооружения и военной техники. Главные цели выставки – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности вооруженных сил и развитие военно-технического сотрудничества.

После посещения экспозиции генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что международная выставка MILEX 2025 способствует дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества между государствами – членами ОДКБ. В настоящее время в Организации продолжается разработка и совершенствование нормативной правовой базы, реализуются практические мероприятия долгосрочных программ и планов по оснащению Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (ноябрь 2024 года) был утвержден "Перечень типовых современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности".

Начальник Объединенного штаба также отметил, что оснащение Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой является одним из приоритетов председательства Кыргызской Республики в Организации в 2025 году.

Генерал-полковник Андрей Сердюков выразил признательность руководству оборонного ведомства Республики Беларусь и организаторам международной выставки за предоставленную возможность участия в мероприятиях, а также за высокий уровень их проведения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.