Войти
ЦАМТО

Начальник Объединенного штаба ОДКБ принял участие в мероприятиях выставки MILEX 2025

302
0
0
Андрей Сердюков
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Источник изображения: yandex.net

ЦАМТО, 22 мая. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков по приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина 21 мая принял участие в мероприятиях выставки MILEX 2025.

MILEX 2025 форум разработчиков и предприятий-производителей, на котором традиционно предлагается широкий спектр образцов продукции военного и двойного назначения, а также разнообразные программы модернизации вооружения и военной техники. Главные цели выставки содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности вооруженных сил и развитие военно-технического сотрудничества.

После посещения экспозиции генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что международная выставка MILEX 2025 способствует дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества между государствами – членами ОДКБ. В настоящее время в Организации продолжается разработка и совершенствование нормативной правовой базы, реализуются практические мероприятия долгосрочных программ и планов по оснащению Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (ноябрь 2024 года) был утвержден "Перечень типовых современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности".

Начальник Объединенного штаба также отметил, что оснащение Войск (Коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой является одним из приоритетов председательства Кыргызской Республики в Организации в 2025 году.

Генерал-полковник Андрей Сердюков выразил признательность руководству оборонного ведомства Республики Беларусь и организаторам международной выставки за предоставленную возможность участия в мероприятиях, а также за высокий уровень их проведения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 13:28
  • 1
В США рассказали о завершении эпохи «Жнеца»
  • 23.05 13:04
  • 2
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 23.05 12:58
  • 1
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются
  • 23.05 12:08
  • 2
Нестабильность, созданная Трампом, дает Путину шанс нанести удар (The Times, Великобритания)
  • 23.05 12:06
  • 2
"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 – крупнейшие совместные проекты с ВПК Белоруссии
  • 23.05 11:28
  • 1
Подаренный Катаром Дональду Трампу президентский Boeing 747-8 потребует сотни миллионов долларов и пять лет доработок
  • 23.05 10:11
  • 8978
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 02:46
  • 1
В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР
  • 23.05 02:39
  • 1
Американские ведомые дроны полетят летом
  • 23.05 02:03
  • 1
Ответ на "В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине"
  • 22.05 23:28
  • 0
По поводу "Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)"
  • 22.05 21:17
  • 0
Ответ на "Трамп резко изменил курс в отношении России: Москва получит все что хотела (The New York Times, США)""
  • 22.05 21:07
  • 13
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 22.05 20:34
  • 4
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 22.05 11:24
  • 1
В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине