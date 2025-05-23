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Военное обозрение

«Ким Чен Ын огорчён»: в КНДР во время спуска на воду произошла авария с эсминцем

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Источник изображения: topwar.ru

Вчера, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в Чхончжинской судостроительной верфи в торжественной обстановке проходила процедура спуска на воду нового боевого корабля, имеющего водоизмещение в 5 тыс. тонн.

Присутствовал и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который вместо радости от церемонии был, мягко говоря, огорчен. Дело в том, что во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария, повредившая судно, «из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении», отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ын, наблюдавший за всем происходившим, назвал аварию «преступлением, вызванным неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом».

В Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявили, что северокорейский эсминец после вчерашней аварии лежит на боку. Также там говорят, что новый военный корабль КНДР, вероятно, получит примерно схожее с установленным на эсминце типа «Чхве Хён» вооружение. Его на воду успешно спустили в прошлом месяце.

Срочное восстановление эсминца в прежнем виде является политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства

- приводит словам северокорейского лидера ЦТАК.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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