ОСК представила проекты судов для Арктики и заключила стратегическое соглашение

ЦАМТО, 22 мая. ОСК представила ряд инновационных проектов арктических судов и подписала соглашение о сотрудничестве с Институтом океанологии им. П.П.Ширшова РАН на III Международной научно-деловой конференции POLAR 2025 в Санкт-Петербурге.

Конференция организована Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ).

Подписанное соглашение предусматривает совместную разработку новых научно-исследовательских судов для выполнения государственных задач. Соглашение подписали 21 мая генеральный директор конструкторского бюро ОСК "Алмаз" Константин Голубев и исполняющий обязанности заместителя директора по научной работе Института океанологии Вячеслав Кременецкий.

В рамках судостроительной сессии "Новое время – новые корабли. Современные требования к арктическим судам" руководитель проектов конструкторского бюро ОСК "Алмаз" Александр Рогачев представил разработки для освоения Арктики. Среди них – полупогружное судно для перевозки сверхтяжелых и негабаритных грузов по Северному морскому пути, танкер для транспортировки сырой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов, а также концептуальные проекты контейнеровоза ледового класса и научно-исследовательского судна.

Особое внимание в презентации ОСК было уделено преимуществам информационного моделирования, позволяющим снизить трудоемкость работ, ускорить подготовку рабочей документации и повысить качество за счет минимизации изменений в проектной документации при строительстве судов.

В рамках сотрудничества с ААНИИ предприятие ОСК "Адмиралтейские верфи" построило ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для комплексного изучения природной среды Арктики и ведет строительство научно-экспедиционного судна ледового класса "Иван Фролов".

Конференция приурочена ко Дню полярника в России, учрежденного Указом президента России 21 мая 2013 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".