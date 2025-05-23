"Высокоточные комплексы" за три года нарастили производство по различной номенклатуре от 2,5 до 25 раз

ЦАМТО, 22 мая. Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" за три года – с 2022 по 2025 гг. – нарастил производство по различной номенклатуре от 2,5 до 25 раз, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Имеется кратный ежегодный прирост производства специальной продукции. Если сравнивать сегодняшние показателя с началом 2022 года, то рост выпуска продукции по различной номенклатуре составил от 2,5 до 25 раз", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу холдинга.

АО "НПО Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") является интегрированной структурой, образованной в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Холдинг производит оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности, в том числе "Искандер" и "Панцирь".