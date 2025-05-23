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ЦАМТО

На MILEX 2025 представлен бронетранспортер Volat V-2

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Volat V-2
Volat V-2.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 22 мая. На XII Международной выставке вооружений MILEX 2025 Минский завод колесных тягачей представил полноприводный бронетранспортер МЗКТ-690003-021 Volat V-2 с колесной формулой 8x8.

Как сообщает издание "Военное дело", данная машина оснащена баллистической защитой уровня Бр6 с дополнительной навесной броней. Корпус бронетранспортера – сварной, многослойный, с V-образным днищем, что обеспечивает защиту от пуль калибром 5,56 и 7,62 мм, а также от подрыва до 7,5 кг тротила под днищем. Внутренний отсек включает 8 кресел для мотострелков.

В кормовой части Volat установлена аппарель с дополнительной дверцей для безопасного выхода. БТР имеет колесную формулу 8x8 с независимой гидропневматической подвеской для каждого колеса и бескамерными шинами. Максимальная скорость машины по шоссе – 120 км/ч при массе 22 т.

Бронетранспортер также оснащен водометными движителями, что позволяет передвигаться по воде со скоростью до 10 км/ч. Экипаж состоит из трех человек: механик-водитель, командир и наводчик-оператор.

Командир и наводчик имеют отдельные места с системой управления огнем, которая управляет боевым дистанционно управляемым модулем "АДУНОК" БМ-30, оснащенным 30-мм автоматической пушкой и спаренным пулеметом ПКТ калибром 7,62 мм, сообщает "Военное дело".

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