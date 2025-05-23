Ждали этого целый год. Какое западное оружие получит Киев

Западные страны объявили о новых поставках вооружений Украине

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Сразу в нескольких европейских странах в последние дни объявили о новых пакетах военной помощи для Украины. По их содержанию видно, что Запад по большей части исчерпал собственные запасы вооружений и техники. Без активного участия США снабжать Киев стало сложной задачей, учитывая, что оборонная промышленность ЕС так и не вышла на массовое производство. О том, что в ближайшее время пришлют ВСУ, — в материале РИА Новости.

Танки времен Рейгана

Еще год назад правительство Австралии пообещало передать Киеву 59 списанных основных боевых танков M1A1 Abrams, и вот теперь их готовят к отправке. Администрация Дональда Трампа некоторое время не давала добро на реэкспорт этих машин, но, судя по всему, вопрос наконец решен. Танки транспортируют в Европу партиями примерно по десять единиц. Скорее всего — морем в Нидерланды, оттуда — в Польшу и на Украину.

Подбитый танк Abrams Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Казалось бы, очень существенно: 59 машин — это полновесный американский танковый батальон. Но это танки, построенные в 1980-х, которые "откапиталили" и модернизировали до уровня 1992-1993 годов. Кроме того, по сообщениям австралийских СМИ, с них перед отправкой сняли часть оборудования. Подробностей нет, но ясно, что Киеву достанутся устаревшие машины с урезанными боевыми возможностями.

Их наверняка постигнет та же судьба, что и предшественников. Боевые действия показали: "американцы" горят так же ярко, как и техника других стран. Никакими преимуществами в войне дронов "Абрамсы" не обладают и используются в основном с закрытых огневых позиций в качестве мобильной артиллерии. Часть пойдет на запчасти, часть — размажут по ЛБС тонким слоем без ощутимого влияния на оперативную обстановку.

Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Зато в Сети добавится кадров объективного контроля с уничтоженными машинами. Лучшей антирекламы для американского ВПК в целом и концерна General Dynamics Land Systems в частности придумать сложно. Возможно, именно поэтому Вашингтон задерживал реэкспорт.

ПВО и самолеты

Бельгия выделила для Киева 20 комплексов ПВО Cerber, танк Leopard 1А5 с обновленной орудийной башней, больше 16 тысяч единиц стрелкового вооружения, около ста бронированных машин скорой помощи и грузовиков Unimog, пять морских беспилотников, БПЛА, защитные шлемы, медоборудование, компактные детекторы для обнаружения дронов, приборы ночного видения, а также костюмы химзащиты. На общую сумму в миллиард евро.

В открытых источниках информации о комплексах Cerber мало. Однако в конце прошлого года новая система защиты от дронов с созвучным названием Cerberus XL C-UAS появилась у Министерства обороны США. Отмечалось, что Пентагон планирует использовать ее для прикрытия военных объектов, воздушных и морских портов, а также задействовать в охране границ. Платформа сочетает в себе передовую тепловизионную и визуальную съемку с высокочувствительными 3D-радарами дальнего действия и радиолокационными датчиками для быстрого обнаружения и отслеживания целей.

Италия передает несколько тысяч артиллерийских снарядов дефицитного калибра 155 миллиметров, 400 списанных американских БТР M113 (сейчас это основной бронетранспортер в ВСУ), а также одну зенитно-ракетную систему SAMP/T. Это уже третий комплекс, поставленный Украине. Первые два — совместные франко-итальянские поставки (июнь 2023 года и сентябрь 2024-го).

Итальянская система ПВО SAMP/T Источник изображения: CC BY 2.0 / Italian Army /

Если для Италии нынешний пакет — 11-й, то для Польши — 47-й. Глава МИД Петр Лукасевич подчеркнул: речь идет не о танках, а о боеприпасах и подготовке военнослужащих ВСУ. Ранее он упоминал о советских истребителях МиГ-29, которых у Варшавы осталось чуть больше десятка. Этого явно маловато, чтобы бороться за превосходство в воздухе.

Планы американцев

За океаном пока держат паузу. На днях госсекретарь Марко Рубио уточнил: поставки продолжаются, но в рамках прежде утвержденных пакетов. Насчет новых решение еще не принято. Между тем то, что выделил Джо Байден, закончится уже летом.

Рубио также отметил, что США и их союзники столкнулись с дефицитом систем противовоздушной обороны Patriot, которые планировали передать Киеву. По его словам, этих комплексов не хватает даже для обеспечения потребностей стран НАТО. Известно, что одну американскую установку, базировавшуюся в Израиле, могут отправить на Украину после ремонта. Также обсуждается вариант передачи еще одной системы из Германии.

Похоже, администрация Дональда Трампа пытается всячески дистанцироваться от обременительной военной помощи киевскому режиму. Трехлетний вооруженный конфликт доказал, что Украина — черная дыра, всасывающая в себя миллиарды. И при этом никакого перелома на поле боя.

Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша Источник изображения: © Evan Vucci

Впрочем, разведданные с американских спутников, беспилотников и самолетов радиоэлектронной и радиотехнической разведки поступают бесперебойно, а на спутниковый интернет Starlink завязано все боевое управление ВСУ.