Авиагруппа "Стрижи" выступит на праздновании 100-летия ВВС Монголии

Российские асы уже прибыли в страну, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного развития монгольского государства

УЛАН-БАТОР, 22 мая. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" прибыла в Монголию для выступления на праздновании 100-летия военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного развития страны.

"Сегодня, 22 мая, самая знаменитая российская авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" прибыла в Монголию для участия в праздновании 100-летия ее ВВС. Днем их основания считается 25 мая 1925 года, когда в Улан-Баторе приземлился грузовой самолет, подаренный СССР. В память об этом событии спустя ровно 100 лет покажут свое мастерство известные пилотажники", - рассказали в пресс-центре главного транспортного ведомства страны.

В состав авиагруппы входят наиболее подготовленные летчики Воздушно-космических сил России. В войсках этот авиаполк считается демонстрационным, поскольку в его задачи входит не только защита воздушных рубежей Москвы, но и показ возможностей передовой авиационной техники.

"Стрижи" летают на многоцелевых истребителях четвертого поколения МиГ-29СМТ. В арсенале "Стрижей" более 30 фигур высшего пилотажа. В их комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки, как "пирамида", "молот", "звезда", "стрела", "крест" и "крыло".