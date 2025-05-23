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ЦАМТО

На вооружение японского флота принят седьмой фрегат класса "Могами"

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Источник изображения: Фото: Japan Maritime Self-Defense Force

ЦАМТО, 22 мая. Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 21 мая передала командованию Морских сил самообороны Японии фрегат класса "Могами" (FFM-7) "Нийодо" (Niyodo).

"Нийодо" является седьмым построенным компанией Mitsubishi Heavy Industries для Морских сил самообороны Японии кораблем класса "Могами". Он вошел в боевой состав 12-го дивизиона эскортных сил, штаб которого находится на военно-морской базе Куре в префектуре Хиросима.

Строительство фрегата осуществлялось в рамках заключенного с MHI в марте 2022 года контракта стоимостью 47,4 млрд. иен (318 млн. долл.). Церемония спуска "Нийодо" на воду состоялась в Нагасаки 26 сентября 2023 года. Первоначально планировалось, что фрегат будет принят на вооружение в 2024 ф.г. (закончился 31 марта 2025 года), но из-за задержек, связанных с пандемией коронавируса и проблем с поставкой полупроводников, график был изменен.

"Нийодо" стал первым фрегатом класса "Могами", который уже в процессе строительства был оснащен вертикальной пусковой установкой Mk.41. Первые шесть кораблей серии будут оборудованы ВПУ позднее.

Как сообщал ЦАМТО, фрегат класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM) – это малозаметный многоцелевой боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. Основной задачей фрегатов является патрулирования исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

Mitsubishi Heavy Industries была выбрана японским Агентством закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) основным подрядчиком разработки проекта нового класса многоцелевых фрегатов в августе 2017 года. MHI должна была построить головной корабль серии, а также участвовавшая в конкурсе Mitsui Engineering and Shipbuilding – второй фрегат.

Из-за технических проблем первым 22 марта 2022 года был принят на вооружение построенный Mitsui фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano). Однако поскольку (FFM-1) "Могами" (Mogami) был заказан первым, он считается головным в серии. В 2021 году Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

(FFM-1) "Могами" был передан Морским силам самообороны Японии в апреле 2022 года, третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), – в декабре 2022 года, четвертый, "Микума" (Mikuma), – в марте 2023 года, пятый, "Яхаги" (Yahagi), – в мае 2024 года, шестой, (FFM-6) "Агано", – в июне 2024 года.

Первоначально в планы Морских сил самообороны Японии входила постройка к 2032 году до 22 кораблей серии, однако на текущий момент это количество сокращено до 12 ед. При этом с 2024 по 2028 ф.г. планируется приступить к строительству 12 фрегатов нового класса, которые фактически будут улучшенной версией "Могами". Головной фрегат будет принят на вооружение в 2028 ф.г., а 12-й корабль серии – в 2032 ф.г.

В настоящее время предложение о покупке усовершенствованных фрегатов класса "Могами" рассматривается Министерством обороны Австралии.

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Страны
Австpалия
Япония
Продукция
Mark 41
Компании
MHI
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