Эксперты: отсутствие урегулирования на Украине ставит ее государственность под угрозу

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Отсутствие полноценного урегулирования конфликта на Украине может поставить под угрозу сохранение ее государственности. Об этом говорится в статье руководителя евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоля Ливена и бывшего руководителя аналитического отдела по России Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джорджа Биба.

По их мнению, в мирном процессе Вашингтон должен сделать своим приоритетом создание "проработанного и детального варианта урегулирования", который будет отвечать долгосрочным интересам Украины, России, Европы и Соединенных Штатов. "Прекращение огня представляется маловероятным, если заранее не будут достигнуты контуры такого урегулирования", - говорится в материале, опубликованном на информационном портале Института Куинси Responsible Statecraft.

Как подчеркивается в статье, достижение такой договоренности не будет быстрым, а США в ходе этого процесса придется оказывать давление не только на Украину и Россию, но и на Европу. "Однако такое соглашение могло бы обеспечить безопасность и стабильность для Украины и Европы в целом, а также сделать возможными разрядку между США и Россией и, в конечном счете, сокращение американского военного контингента в Европе. Отсутствие такого урегулирования приведет к продолжению войны в ущерб Украине и поставит под угрозу ее позиции как суверенного государства, а также ее будущую интеграцию в Европейский союз", - указали авторы.

Аналитики отмечают, что одной из договоренностей могло бы стать подтверждение Западом обязательств о том, что Украину не примут в НАТО в обмен на то, что Россия допустит ее интеграцию с ЕС. Как утверждают Ливен и Биб, РФ могла бы согласиться на сохранение вооруженных западным оружием и подготовленных иностранными специалистами ВСУ при выполнении ряда условий, одним из которых мог бы стать запрет на наличие на Украине дальнобойных ракетных систем. В ответ США могут начать с Россией переговоры о новых версиях Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как считают авторы статьи, замороженные в ЕС российские активы могли бы быть переданы в специальный фонд под эгидой ООН, который бы использовал эти средства для восстановления как Украины, так и территорий, перешедших под контроль России. При этом для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения, как полагают эксперты, могут быть размещены миротворцы ООН и специальная миссия, которые должны быть сформированы "нейтральными странами глобального Юга".

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС предупреждал, что ввод так называемых миротворцев на исторические территории России может привести к третьей мировой войне. Он обратил внимание на то, что "коалиция желающих" строит планы по введению на Украину воинского контингента под видом миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой и Москва не примет этого ни при каких условиях.