ФСВТС: белорусские партнеры заинтересованы в российской технике ПВО

В пресс-службе ФСВТС отметили, что особое внимание уделяется развитию технологического сотрудничества между странами

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Белорусские партнеры проявляют заинтересованность по всему спектру российского вооружения, в том числе в технике ПВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСВТС России в ходе XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

"В настоящее время белорусские партнеры проявляют заинтересованность по всему спектру российского вооружения и военной техники. К ним относятся авиационная техника, техника ПВО и, конечно же, техника сухопутных войск. Кроме того, в текущий период особое внимание уделяем развитию технологического сотрудничества между нашими странами, которое направлено на организацию совместного производства, ремонта и технического обслуживания продукции военного назначения", - сказали в ФСВТС.

Там отметили, что совместная работа с белорусскими коллегами имеет большие перспективы, ориентирована на долгосрочный период и охватывает проекты практически по всем направлениям, где уже есть сотрудничество по привычной схеме, предлагающей взаимные поставки уже готовой продукции, а также выполнение работ и оказание услуг в области осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения.