В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"

Характеристики перспективного БМП Курганец-25 подтверждены в ходе испытаний

МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Работа по БМП "Курганец-25" продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных министерством обороны Российской Федерации", - отметил представитель Холдинга на полях международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.