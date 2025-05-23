"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения

Росэл завершил испытания новой помехозащищенной радиостанции шестого поколения

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"Ростех завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи", - говорится в сообщении.

Ранее радиостанции шестого поколения, разработанные концерном "Созвездие" (входит в "Росэл"), устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация предназначена для установки в объекты бронетанкового вооружения и другую военную технику.