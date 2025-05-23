Расчеты БПЛА положительно отзываются о системе подавления дронов Supercam S350M

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Российские расчеты беспилотников положительно отзываются о системе подавления дронов в беспилотниках Supercam S350M. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках ХII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Белоруссии.

Она напомнила, что "Беспилотные системы" разработала систему для противодействия FPV-дронам, включающую системы обнаружения дрона, подавления и автоматический маневр уклонения.

"Система в опытном режиме проходит апробацию в зоне СВО, мы получаем положительные отзывы от расчетов, по их словам, она эффективна и значительно повышает шансы сохранения БПЛА", - подчеркнула она.

По словам Згировской, последующие серийные поставки комплексов Supercam S350M запланированы уже с этой системой.

Ранее в феврале "Беспилотные системы" сообщали, что беспилотник Supercam S350М получил систему обнаружения и подавления FPV-дронов. В группе компаний отмечали, что внедренное решение также может применяться в гражданском секторе для поисков источников радиоизлучения, в том числе для спасательных операций.