Европейские страны также считают, что поддержка Украины теперь зависит от них, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Европейские лидеры не верят, что администрация президента США Дональда Трампа остановит экспорт американского оружия Киеву, пока Европа и Украина за него платят. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Европейцы, отмечает издание, также убеждены, что поддержка Украины теперь во многом зависит от них самих.

Во вторник депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что поставки из утвержденного при 46-м президенте США Джо Байдене последнего пакета военной помощи Киеву закончатся летом, о новых отправках речь не идет. В апреле главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что Киев стал получать меньше помощи от Вашингтона. До этого замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявлял, что украинские власти пока не обсуждали с США новые пакеты военной помощи.

Ранее в среду госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что Администрация Соединенных Штатов направляет Украине вооружения, однако считает, что конфликт должен закончиться.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.