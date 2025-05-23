В боевые модули "Охотник" и "Нарвал" внедряют технологии ИИ

Искусственный интеллект позволит более точно распознавать и информировать оператора о различной технике, рассказал директор объединения (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Игорь Афанасьев

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. НПО "Электромашина" активно внедряет в боевые модули "Охотник" и "Нарвал" технологии искусственного интеллекта, которые позволят более точно распознавать и информировать оператора о различной технике. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор объединения (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Игорь Афанасьев.

"НПО "Электромашина" активно занимается внедрением в боевые модули "Нарвал" и "Охотник" технологий искусственного интеллекта, которые позволят более точно распознавать и в автоматическом режиме информировать оператора о различной технике", - сказал он на 12-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025.

Афанасьев добавил, что сейчас в том числе ведется работа по внедрению в модули дополнительного функционала по борьбе с беспилотниками.

"Охотник" является одним из наиболее современных дистанционно управляемых боевых модулей российской разработки. Его основное вооружение стабилизировано в двух плоскостях, что дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более 1 тыс. метров. В состав модуля входят ТВ-камера, тепловизионный прибор и лазерный дальномер. В свою очередь "Нарвал" - это корабельный вариант "Охотника".