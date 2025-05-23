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ТАСС

ФСВТС: беспилотник "Ланцет" стал известен во всем мире после успеха в СВО

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© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

В ведомстве также отметили высокий интерес к экспортной версии "Ланцета-Э" со стороны государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и ОДКБ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет" стал известен во всем мире после успеха применения в зоне специальной военной операции. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ФСВТС России в ходе Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

"Этот комплекс продемонстрировал высочайшую эффективность в боевых условиях в ходе проведения СВО, что сделало этот БПЛА известным во всем мире. Можно с уверенностью говорить о том, что "Ланцет-Э" обладает большим экспортным потенциалом", - сказали в ФСВТС.

В ведомстве отметили высокий интерес к экспортной версии беспилотного комплекса "Ланцет-Э" со стороны государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, стран ОДКБ.

"Наблюдаем серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, эффективно проявившим себя в реальных боевых действиях. "Ланцету" также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако сегодня в нем высока потребность Вооруженных сил России", - добавили в ФСВТС. 

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