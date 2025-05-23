Стубб допустил, что технические переговоры РФ и Украины пройдут в Ватикане

Президент Финляндии считает, что переговоры могут состояться на следующей неделе

СТОКГОЛЬМ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб рассказал о возможном проведении технических переговоров между Россией и Украиной на следующей неделе в Ватикане. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

"Посредников стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", - приводит Yle слова Стубба. По словам финского президента, переговоры на техническом уровне, вероятно, пройдут в Ватикане на следующей неделе.

Ранее новый Папа Римский Лев XIV заявил о готовности поспособствовать мирному процессу на Украине, в том числе предоставить территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров. Такую инициативу приветствовал президент США Дональд Трамп.

16 мая переговоры между Россией и Украиной прошли в Стамбуле. 19 мая президент России Владимир Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине. После этого Трамп созвонился с несколькими европейскими лидерами, в числе которых был Стубб, и Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать их об итогах своего разговора с Путиным.