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РИА Новости

Мордвичев добился серьезных успехов в ходе спецоперации

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Генерал-майор Андрей Мордвичёв
Генерал-майор Андрей Мордвичёв.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Под командованием Мордвичева группировка Центр достигла успехов во время СВО

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Под командованием нового главкома Сухопутных войск ВС РФ генерала Андрея Мордвичева группировка "Центр" достигла серьезных успехов в ходе спецоперации, пишет газета Минобороны РФ "Красная звезда".

По данным издания, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главкома Сухопутных войск ВС РФ.

"Напомним, что под командованием Мордвичева войска группировки "Центр" достигли серьезных успехов в ходе специальной военной операции. В их числе, например, освобождение Авдеевки, которую противник пытался превратить в неприступную крепость", - говорится в тексте, опубликованном в "Красной звезде".

В ходе спецоперации Мордвичев командовал группировкой российских войск в боях за Мариуполь. В 2024 году, командуя группировкой войск "Центр", он руководил взятием Авдеевки в ДНР, позже был удостоен звания Героя России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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