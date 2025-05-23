Свой дрон: мотострелковые части получат БПЛА самолетного типа

Новые аэроразведывательные подразделения комплектуются современными беспилотниками Supercam S350

В мотострелковых бригадах создаются разведывательные подразделения, оснащенные беспилотниками самолетного типа. Они будут вести разведку и наводить огневые средства на выявленные цели. По словам экспертов, такие аппараты необходимы для успешного поиска военных объектов в глубине обороны противника.

Задачи новых подразделений

В мотострелковых бригадах создаются разведывательные подразделения БПЛА самолетного типа, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они оснащаются дронами Supercam S350, которые используются для аэрофотосъемки и видеомониторинга.

Главные задачи новых подразделений — разведка вражеских укреплений и наведение тяжелой артиллерии. Кроме того, в интересах мотострелков они могут давать целеуказания другим огневым средствам поражения — ракетным комплексам, танкам, ударным беспилотникам. Вся информация с аппаратов транслируется в режиме реального времени.

— Создание таких подразделений закономерно и соответствует требованиям современных боевых действий, — рассказал «Известиям» научный сотрудник МГУТУ Сергей Курапов. — То, что разведывательные подразделения оснащаются качественными беспилотниками, свидетельствует об ориентации на качество выполняемых боевых задач. В тех бригадах, где эти беспилотники уже есть, высоко оценивают их надежность и дальность связи. Supercam S350 позиционируется как гарантированно выполняющий свои задачи аппарат.

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«Суперкамы» активно используются для тактической разведки, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Они показали себя удачными разведывательными беспилотниками, доказали свою эффективность, и сейчас предполагается масштабировать практику их применения. Эти дроны обеспечивают подразделения информацией о действиях противника. Таких аппаратов нужно довольно много, — пояснил он.

Эксперт отметил, что такого рода беспилотники ведут разведку не на линии фронта, где работают коптеры, а на удалении, в тылу противника.

— Это очень важно, потому что в тылу располагается артиллерия, проходят линии снабжения. Тактические беспилотники должны обеспечивать как можно большую плотность в этой зоне. На данный момент линия фронта практически прозрачна за счет большого количества коптеров. Но на расстоянии 15–20 км в тылу появляется много темных пятен, что позволяет прятать артиллерию и прочее. Такие дроны должны убрать «туман войны». В конечном счете, если их достаточное количество, они обеспечивают преимущество нашим войскам, — заключил Юрий Лямин.

Достоинства беспилотников Supercam S350

Дрон Supercam S350, изначально применяемый в гражданской сфере, стал одним из открытий специальной военной операции. Он сконструирован по схеме «летающее крыло» и благодаря применению композитных материалов малозаметен для радаров противника. Широкий диапазон рабочих частот позволяет аппарату работать даже в условиях радиоэлектронного подавления.

БПЛА оснащен тянущей силовой установкой, расположенной в носовой части, и передвигается почти бесшумно. Может находиться в воздухе 4,5 часа, имеет максимальную дальность полета 240 км, максимальный взлетный вес 15,5 кг, потолок 3600 м. Диапазон работы по скорости ветра — до 15 м/с, по температуре воздуха — от –40 до +45 градусов.

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В марте командир расчета беспилотных летательных аппаратов 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» Андрей Мартьянов рассказал «Известиям» об использовании Supercam S350 для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей. Он отметил, что благодаря дрону-разведчику российские бойцы оперативно выявляют технику ВСУ. «Танки, артиллерию противника находили. По тепловой сигнатуре либо вскрываем, когда они ведут огонь. Очень хорошо видно вспышку, особенно из крупных стволов, которые 155 мм у них, все — самоходные, гусеничные гаубицы, проблем нет, всё засекается, маскировка им не сильно помогает. Особенно в тепловизор это всё хорошо видно», — пояснил Мартьянов.

В усовершенствованной версии Supercam S350 появилась функция обнаружения перехватчика и автоматического выполнения противозенитного маневра, для того чтобы уйти от преследования. «У него есть спектр-анализатор, на борту появился, соответственно, после этого самолет включает так называемую змейку — резко крен влево, резко крен вправо — и по змейке пытается уйти от дрона-охотника», — рассказал командир расчета.

Ранее «Известия» сообщали, что в артиллерийских бригадах были сформированы разведывательно-ударные дивизионы беспилотников. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.

БПЛА Supercam S350 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кямаля Алиева

А в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали специальную подготовку операторов дронов. В ходе обучения личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью, а также проходит обучение по управлению, ведению разведки и корректировке огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.

С начала спецоперации Россия активно развивает производство беспилотников и насыщает ими войска. В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в вооруженных силах будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Их формирование завершится в III квартале этого года. Белоусов отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

Роман Крецул