Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде.

Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками Мордвичеву

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, недавно назначенному на эту должность, сообщила газета "Красная звезда".

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками", - пишет издание.

Как отмечает "Красная звезда", Белоусов, проводя этот воинский ритуал, "представил недавно назначенного на высокую должность Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность в том, что в новом качестве обладающий богатым боевым опытом военачальник достойно продолжит службу".

Генерал армии Олег Салюков, ранее командовавший Сухопутными войсками, указом президента РФ Владимира Путина был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

"Представляя личному составу главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручая ему штандарт, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции", - отмечает "Красная звезда".

"Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности", - сказал Белоусов, слова которого приводит газета.

По информации на сайте министерства обороны РФ, Мордвичев родился в 1976 году.

В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба ВС РФ был назначен на должность заместителя командира корпуса.

С 2017 по 2019 год - начальник штаба – первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год - начальник штаба - первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

С 2021 по 2022 год - командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год - заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.

В ходе специальной военной операции Мордвичев командовал группировкой российских войск, освободившей Мариуполь. В 2024 году Мордвичев, командуя группировкой войск "Центр", руководил взятием Авдеевки в ДНР, и позже был удостоен звания Героя России.