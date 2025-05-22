Рубио: США примут решения по РФ и Украине, оценив меморандум Москвы

Госсекретарь добавил, что "каждой стороне придется отказаться от того, что она хочет, дать другой стороне то, чего та хочет"

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут дальнейшие решения в отношении Москвы и Киева на основании своей оценки меморандума об урегулировании на Украине, подготовку которого ведет Россия. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Мы надеемся, что сможем заключить мирную сделку. Предполагается, что россияне подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в следующие несколько дней, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня, способного затем привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию", - отметил глава внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, комментируя ситуацию вокруг Украины.

"Думаю, мы многое узнаем из содержания этого меморандума о мире. Если он окажется резонным, то мы добьемся прогресса. Если нет, то мы ничуть не ближе [к преодолению конфликта], и президенту [США Дональду Трампу] будут доступны варианты действий. Будем надеяться на первое, а не на второе", - сказал Рубио.

Он подтвердил, что "президент [Трамп] хочет сохранить возможность взаимодействовать с обеими сторонами этих дебатов". "Президент [Трамп] также ясно дал понять, мы ясно дали понять российской стороне, что, во-первых, у президента сохраняются санкционные полномочия, которые он еще не использовал", - продолжал Рубио. Кроме того, напомнил он, "есть усилия Конгресса по введению санкций". "В какой-то момент у Конгресса лопнет терпение в связи с темпами продвижения к мирной сделке, и он вполне может ввести [в отношении России] санкции, способные оказаться еще более жесткими, чем те, которые может применить президент", - добавил глава американской дипломатии.

С точки зрения Рубио, "Россия хочет того, чего у нее [сейчас] нет: она хочет завоевать земли, сейчас ею не занимаемые". "А Украина хочет того, чего она не может получить: оттеснить Россию к границам 2014 года или даже ранее <...>", - добавил госсекретарь. "Таким образом, у нас, по сути, имеется во многом затянутый и находящийся в патовой ситуации конфликт, в ходе которого люди гибнут каждый день", - считает Рубио.

По его словам, "цель президента [Трампа] - положить этому конец". Конфликт на Украине не имеет военного решения, убежден Рубио. "Это должно быть решением путем переговоров, обеспечение устойчивого мира. Не такой мир, который продлится три года, а затем начнется еще одна война", - сказал госсекретарь. "Чтобы добиться этого мира, этих переговоров, нужно иметь возможность говорить с обеими сторонами. Обеим сторонам придется идти на уступки. Каждой стороне придется отказаться от того, что она хочет, дать другой стороне то, чего та хочет. Так работают переговоры", - считает Рубио.

Разговор Путина и Трампа

В понедельник президент России Владимир Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине.

Путин заявил по итогам беседы, что он прежде всего поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США "по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной" еще в 2022 году. Путин добавил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом "по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций", например таких, как "принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей". Главное для Москвы - "устранить первопричины этого кризиса", подчеркнул президент РФ.