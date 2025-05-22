Рубио: США поставляют Украине вооружения, но конфликт должен завершиться

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон поддерживает Киев "больше, чем кто-либо в мире"

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов направляет Украине вооружения, однако считает, что конфликт должен закончиться. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Сейчас мы оказываем им (Украине - прим. ТАСС) помощь, но в конце концов война должна закончиться", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Госсекретарь добавил, что Вашингтон поддерживает Киев "больше, чем кто-либо в мире".

Рубио попросили подтвердить утверждения в СМИ, согласно которым министр обороны США Пит Хегсет ранее самовольно и без уведомления президента Дональда Трампа приостановил поставки оружия Киеву. "Я не могу это комментировать, потому что я этого не помню. Я не помню, чтобы я когда-либо слышал подобное тому, что вы утверждаете сейчас", - заключил шеф американской дипломатии.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что поставки из утвержденного при 46-м президенте США Джо Байдене последнего пакета военной помощи Киеву закончатся нынешним летом, о новых отправках речь не идет. В апреле главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что Киев стал получать меньше помощи от Вашингтона. До этого замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявлял, что украинские власти пока не обсуждали с США новые пакеты военной помощи.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.