Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве

МИД Швейцарии: Берн примет участие в конференции по безопасности в Москве в мае

ЖЕНЕВА, 21 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, примет участие в конференции по безопасности в Москве 27-29 мая, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее в среду замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на форум по безопасности в Москве с 27 по 29 мая.

"Посол Габриэль Люхингер, руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27-29 мая в Москве, и примет в ней участие", - сказал он.

Эльчингер добавил, что по мнению Швейцарии, ОБСЕ - единственная региональная организация, позволяющая обсуждать весь комплекс вопросов европейской безопасности в присутствии европейских государств, США и России.

"В период своего председательства (в ОБСЕ в 2026 году – ред.) Швейцария, в частности, намерена укреплять инклюзивный диалог между 57 государствами-участниками", - заключил представитель МИД.

Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.