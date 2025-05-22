«Идеальная цель для зенитно-ракетных систем». Что не так с китайским «воздушным авианосцем»

Полковник Ходаренок: китайский «воздушный авианосец» может быть легко сбит ракетой

Авиапром Китая разработал и готовит к испытаниям перспективный беспилотный летательный аппарат тяжелого класса «Цзютянь» («Высокое небо»), который представляет собой носитель сотен БПЛА малого класса. Есть ли аналоги у «воздушного авианосца» и с какими проблемами он может столкнуться в условиях реального боя - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«Цзютянь» (Jiutian SS-UAV) - самый крупный и тяжелый китайский беспилотный летательный аппарат. Размах крыльев «Высокого неба» достигает 25 м, а максимальная взлетная масса составляет 16 т. Дальность полета БПЛА этого типа - 7 500 км, практический потолок - 15 000 м.

«Высокое небо» с грузоподъемностью в 6 тонн рассматривается китайскими разработчиками в качестве воздушной платформы, способной нести самые разнообразные боевые нагрузки как внутри оружейного отсека, так и на внешних подвесках.

«Цзютянь» в том числе может быть носителем сотен БПЛА легкого класса, то есть выступить в качестве своеобразного воздушного авианосца. Для этого в «Высоком небе» имеется отсек с большим количеством ячеек-сот, в каждой из которых может размещаться небольшой беспилотный летательный аппарат. Сообщается, что «Цзютянь» может поднять в воздух от 200 до 300 БПЛА легкого класса.

При приближении к цели (причем желательно не входя в зону поражения зенитных ракетных систем противника) «Цзютянь» выпускает целый рой беспилотников (квадрокоптеры и небольшие БПЛА самолетного типа), которые уже самостоятельно атакуют.

Американская неудача

Надо сказать, что идея «воздушного авианосца» далеко не нова и не является сугубо китайским ноу-хау. В Соединенных Штатах до недавнего времени существовала программа «Гремлин», ключевой идеей которой было превращение самолета военно-транспортной авиации C-130 в летающую базу, способную запускать и, более того, принимать обратно на борт стаи небольших беспилотников.

Именно тогда министерство обороны США ставило задачу по использованию роя беспилотников, стартующих с военного корабля-носителя (в те времена и впервые прозвучал термин «воздушный авианосец» или «авианосец воздушного базирования»).

Разработчики в США столкнулись с большими трудностями при попытках поймать летательные аппараты X-61A Gremlin обратно на борт, хотя и отметили, что испытатели были «всего в нескольких дюймах от успеха». Поймать аппарат в воздухе предполагалось с помощью автономной системы стыковки, которой был оборудован C-130. С борта этого самолета в те времена и запускались X-61A.

Идея заключалась в том, что в целях успешного подхвата БПЛА самолет C-130 опускает стыковочное устройство, которое помогает стабилизировать Gremlin от турбулентности, создаваемой C-130. Беспилотник, оказавшись в нужной точке, ловится рычагом захвата и затем втаскивается в грузовой отсек C-130.

Однако сведений о доведении до работоспособного состояния этой системы пока нет. Разработчики пока так и не смогли осуществить взаимодействие с устройством стабилизации и автономной системы стыковки. Колебания БПЛА по курсу и высоте оказались более динамичными, чем ожидалось. В конечном итоге все беспилотники Gremlins, принимавшие участие в первоначальных испытаниях, совершили посадку с помощью парашютов.

Теперь о «Высоком небе»

Что касается китайского проекта авианосца воздушного базирования, то наряду со всей перспективностью этого замысла все же возникают вопросы к некоторым аспектам его боевого применения. К примеру, «Цзютянь» (Jiutian SS-UAV) обладает дальностью полета в 7 500 км. Но БПЛА малого класса, размещенные на его борту, вряд ли имеют большой радиус боевого применения по сугубо объективным причинам (не может небольшой квадрокоптер обладать дальностью полета, к примеру, в 370 км - а это дальняя граница зоны поражения ЗРС С-300 «Триумф» с ракетой 40Н6).

Макет Jiutian SS-UAV на выставке China International Aviation and Aerospace Exhibition, 2014 год. Источник: Chen Xiao/VCG/Getty Images

Поэтому «Высокому небу», чтобы выпустить свой рой БПЛА, придется так или иначе заходить в зоны поражения зенитных ракетных систем большой дальности и углубляться за рубежи ввода в бой истребительной авиации вероятного противника.

А с такими геометрическими размерами, высотой полета и малой маневренностью китайский «авианосец воздушного базирования» представляет собой просто идеальную цель для любых зенитно-ракетных систем (ЗРС) и многофункциональных истребителей. То есть выпустить свой рой БПЛА Jiutian SS-UAV может и не успеть - его могут разнести в клочья еще до рубежа выполнения им боевой задачи.

Таким образом, в теории китайская концепция «воздушного авианосца» смотрится более чем привлекательно. Но окончательный экзамен эта система сдаст только в ходе боевых действий, причем исключительно с равным по возможностям противником.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок