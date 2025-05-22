ОДК внедряет цифровые технологии для повышения качества сервисного обслуживания авиадвигателей

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Пермское предприятие ОДК-СТАР, производящее системы автоматического управления авиадвигателей, начало использовать QR-коды для маркировки агрегатов силовых установок, сообщила в среду пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"У нас есть нововведение: мы кодируем каждый агрегат. У каждого агрегата имеется персональная страница, где эксплуатант может посмотреть историю эксплуатации и получить ответы на часто задаваемые вопросы", - отметил начальник эксплуатационно-ремонтного отдела ОДК-СТАР Роман Бабенышев, которого цитирует пресс-служба.

По словам Бабенышева, эксплуатанту авиатехники достаточно отсканировать QR-код, чтобы получить всю информацию об агрегате, его сервисном обслуживании.

Ещё одно нововведение, отмечается в сообщении, - обучение работе с агрегатами с помощью 3D-моделей. Руководства по проведению капитального ремонта, эксплуатационно-технические указания содержат 3D-модели агрегатов, которые наглядно демонстрируют их конструкцию.