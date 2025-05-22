infoBRICS: российский истребитель Су-57М будет усовершенствован

Новый российский истребитель Су-57М1 считается усовершенствованной версией Су-57, пишет infoBRICS. Однако изменения настолько существенны, что его можно считать боевой машиной уже следующего, шестого поколения.

Драголюб Боснич

Ракету КС-172 можно применять и на других платформах, таких как различные варианты Су-35 и даже Су-57. Но полностью раскрыть весь ее потенциал способен только МиГ-31БМ, обладающий непревзойденной скоростью и потолком полета.

Воздушно-космические силы Российской Федерации в представлении не нуждаются. Будучи одним из старейших и самым боеспособным видом вооруженных сил в мире, ВКС снова и снова демонстрирует свой боевой потенциал, в том числе в боях с западными системами вооружения на оккупированной НАТО Украине. Российские военные уничтожили как минимум полдюжины истребителей F-16 американского производства, в том числе, с использованием самолета нового поколения Су-57. Если говорить о Су-57 (кодовое название НАТО Felon), то ВКС России получат его очередную существенно усовершенствованную версию Су-57М1. Точных данных пока довольно мало, но различные военные источники сообщают, что к усовершенствованиям самолета относятся модернизированная авиационная радиоэлектроника, использующая передовой искусственный интеллект, слегка расширенный корпус, позволяющий улучшить летные характеристики на сверхзвуковых скоростях и во время длительного сверхзвукового полета без использования форсажа.

ОКБ Сухого 15 мая сообщило о программе ключевых усовершенствований Су-57М, призванной модернизировать новейший российский истребитель. Машина пропагандистского мейнстрима часто высмеивает Су-57, заявляя, что он якобы не обладает характеристиками самолетов так называемого пятого поколения. Однако Felon показал, что он не только намного превосходит другие образцы из этого поколения, но и выходит за рамки самого пятого поколения. А новый Су-57М — это по сути дела машина шестого поколения. Портал Army Recognition процитировал легендарного российского летчика-испытателя Сергея Богдана, который особо отметил высококлассные технологии самолета и улучшенную аэродинамику. Имея встроенный передовой искусственный интеллект, улучшенные характеристики малозаметности и РЛС очень большой дальности, Су-57М непременно усилит господство России в воздухе на предстоящие десятилетия (если не на большую часть нынешнего столетия).

Новые усовершенствования привели к дальнейшему уменьшению эффективной площади рассеяния (ЭПР), а новые приборы существенно увеличат дальность обнаружения и улучшат ситуационную осведомленность пилота. Можно даже утверждать, что Су-57М — это не просто серьезная модернизация, а совершенно новая концепция, способная произвести революцию в воздушной войне. Это также прорывное достижение российской науки, которое обеспечивает стране технологическое превосходство над противниками, такими как НАТО. То, что Москва сумела создать и поставить в войска автономный и/или усиленный искусственным интеллектом истребитель, является результатом обширных знаний и секретов производства в сфере аэрокосмической техники, а также бесценного боевого опыта российских военных. Сюда относится способность Су-57 наносить дальние удары. Этому самолету удается уходить от любых зенитно-ракетных систем киевского режима, будь это новейшие натовские образцы или лучшие средства ПВО советской эпохи.

Но гораздо важнее другое. Россия смогла добиться всего этого, используя только свои собственные, внутренние производственные мощности. Такие достижения под силу очень немногим странам на нашей планете. Су-57 в этом отношении особенно важен, так как программа ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) была расширена и сегодня охватывает гораздо больше, чем предусматривалось в начале 2000-х годов. А именно в то время этот евразийский гигант сталкивался с многочисленными бедами и проблемами, ставшими следствием прискорбного распада Советского Союза. Поэтому Россия была вынуждена обходиться ограниченными ресурсами, что не могло не повлиять на требования программы. Но к концу 2000-х Россия постепенно восстановилась, ее военные стали получать гораздо больше финансирования, и появилась амбициозная программа модернизации, результатом которой стал серьезный пересмотр программы ПАК ФА. Это также привело к задержке (оправданной) с принятием на вооружение Су-57.

Временным решением проблемы стал Су-35С. Это существенно модернизированный Су-27 (Flanker по натовской классификации), оказавшийся одним из самых смертоносных в новейшей истории истребителей завоевания превосходства в воздухе. Су-35С неизменно господствует в небе над оккупированной НАТО Украиной, а российские военные получают все новые партии этих фантастических машин. Самолет способен осуществлять суперкрейсерский полет (лететь на сверхзвуке без форсажа) благодаря паре своих двигателей АЛ-41Ф1С, имеет исключительно мощную РЛС Н035 "Ирбис" с гибридной пассивной и активной фазированной антенной решеткой с дальностью обнаружения около 400 километров, а также может нести на борту гиперзвуковые авиационные ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Поэтому Су-35С задержится в ВКС надолго. Создавали его по острой необходимости из-за задержек с программой ПАК ФА, но этот самолет стал грозной силой, с которой приходится считаться. В последнее время (особенно после начала СВО) многие страны проявляют повышенный интерес к "последнему из "Фланкеров"".

Но помимо таких постепенных усовершенствований парку ВКС России нужны поистине революционные проекты. И здесь на сцену выходит Су-57М. Он включает целый ряд глубоко усовершенствованных систем и подсистем. Этот самолет отличается повышенной надежностью и ремонтопригодностью, им легче управлять в полете, с ним меньше проблем в плане материально-технического обеспечения. И последнее, по очереди, но точно не по значимости, заключается в том, что у Су-57М новые двигатели, непревзойденные АЛ-51Ф1 НПО "Сатурн" (ранее известные как "изделие 30"). Сегодняшние двигатели АЛ-41Ф1 обеспечивают Су-57 всеми характеристиками, нужными российским военным, но у новых моторов они гораздо лучше. Прежде всего, это показатели тяги, превосходная топливная экономичность и некоторые другие ключевые параметры. ОКБ Сухого тесно сотрудничает с ВКС в целях модернизации бортовой радиоэлектроники самолета, добиваясь увеличения дальности обнаружения и более эффективного отслеживания целей при помощи РЛС с АФАР Н036 "Белка".

"Белка" была разработана в прославленном НИИП имени Тихомирова и является, пожалуй, самой передовой РЛС своего класса. Однако новый Су-57М может довольно скоро получить новейшую РЛС с РОФАР (радиооптическая фазированная антенная решетка). Это совершенно новая техника, буквально квантовый скачок в системах обнаружения. Данная РЛС совместима с новыми образцами вооружения, а у Су-57 будет множество новейших видов боеприпасов, созданных для выполнения всевозможных задач. Большая часть средств массовой информации неустанно твердит о том, что у Су-57 такое же вооружение как у Су-35С, Су-30, МиГ-31БМ и т.д. Но военные эксперты, у которых я имел честь взять интервью, представили множество свидетельств того, что Россия разработала для Су-57 новые вооружения. Например, один из них говорит, что вместо обычных вариантов Р-77 Су-57 сегодня использует "изделие 180" (согласно некоторым военным источникам, это Р-87). Это самая современная гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (максимальная скорость свыше 7 500 километров в час).

Кроме того, этот источник сообщает, что обычная ракета Р-37М (изделие 610М) не входит во внутренний отсек вооружений Су-57, из-за чего пришлось создавать ее глубоко усовершенствованный вариант, который в российских военных источниках называют Р-97 (или изделие 810). Эта ракета тоже гиперзвуковая (максимальная скорость почти 10 000 километров в час), а ее максимальная дальность составляет около 450 километров. Таким образом, Су-57 практически превратился в "невидимую ракету С-400". У меньшей ракеты Р-87 дальность около 200-250 километров, что беспрецедентно для этого класса компактных ракет "воздух-воздух". Сама Р-37М имеет несколько важных достижений на Украине, сбивая самолеты противника на расстоянии свыше 217 километров. Это абсолютный мировой рекорд, что признает даже патологически ненавидящая Россию Британия. Но похоже, что и этот рекорд недавно был побит, поскольку ракета преодолела расстояние в 300 километров.

Тем не менее российские военные продолжают проектировать и создавать все новые сверхдальние ракеты, даже те, в основу которых положены старые конструкции, которым много лет. 19 мая российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила, что поставит ракету "воздух-воздух" КС-172 на свой сверхбыстрый высотный самолет МиГ-31БМ. Хотя самый мощный в мире перехватчик уже применяет Р-37М, оказывается, что новейшая версия более крупной ракеты КС-172 стала легче и компактнее. Это даст возможность МиГ-31БМ брать на борт больше таких ракет. Скорость у К-172 ниже, чем у Р-37М, но она дешевле, а по имеющейся информации, имеет большую дальность. По словам военного эксперта Константина Сивкова, это позволяет МиГ-31БМ поражать стратегические средства, такие как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, самолеты-заправщики, самолеты разведки и наблюдения и так далее.

КС-172 можно применять и на других платформах, таких как различные варианты вышеупомянутого Су-35 и даже Су-57, но полностью раскрыть весь потенциал ракеты способен только МиГ-31БМ, обладающий непревзойденной скоростью и потолком полета. Несмотря на свой возраст, "Фоксхаунд" (по натовской классификации) по-прежнему силен, а российские военные адаптировали его, и теперь он не просто перехватчик, а нечто намного большее. Существует несколько вариантов этого самолета, которые можно использовать в качестве ударных истребителей и даже "убийц спутников" (возможно, они объединены под названием МиГ-31К/И, который может нести противоспутниковые и гиперзвуковые ракеты, в том числе, ставший легендарным "Кинжал").

Драголюб Боснич — независимый военный аналитик, эксперт по геополитике