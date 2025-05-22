Производитель РЭБ рассказала о станции, подавившей десятки украинских БПЛА

Производитель РЭБ Хайретдинова: на передовой работают более 10 тысяч станций

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Российские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют вражеские беспилотники, лишь одна станция "Штора" нейтрализовала десятки БПЛА, сообщила РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения "Киловатт" Жанна Хайретдинова.

Изделия НПО представлены на Международной выставке вооружений и военной техники "MILEX – 2025" в Минске.

"Эта станция только что с передовой. Здесь звездочками обозначено количество беспилотников, которые она сбила", - сказала Хайретдинова, демонстрируя станцию "Штора", предназначенную для противодействия БПЛА и защиты автотранспорта, личного состава и стационарных объектов. Всего на станции 130 звездочек.

По словам Хайретдиновой, более 10 тысяч изделий уже работает на фронте.

По ее словам, станции закупают и коммерческие предприятия, чтобы обезопасить своих сотрудников и технику.

Выставка MILEX-2025 проходит в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимают участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз. На MILEX-2025 представлено более 750 образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.