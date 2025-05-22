Защищая Союзное государство: чем удивляет Россия на выставке MILEX 2025

21 мая 2025 года в Минске начала работу XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025. Помимо России и Белоруссии в ней участвуют Китай, Индия, Иран и Пакистан. Об оружейных новинках в белорусской столице — в материале ТАСС

Выставка, проходящая раз в два года, на этот раз организована в открытом 8 мая 2025 года Минском международном выставочном центре "Белэкспо" — новой просторной экспозиционной площадке на севере столицы. Пресс-релиз организаторов мероприятия отмечает, что в оружейной биеннале, которая будет проходить до 24 мая включительно, принимает участие в полтора раза больше компаний, чем в 2023 году. Площадь экспозиции составляет 11,5 тыс. кв. м, из них более 6 тыс. приходится на открытую площадку.

Продукцию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) традиционно представляет АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Стенды отечественных оружейников делятся на тематические сегменты: беспилотники, стрелковое вооружение, авиационная и наземная техника, средства безопасности, противовоздушная оборона. Всего показано порядка 700 экспонатов восьми крупнейших российских оборонных холдингов. Особый интерес у иностранных заказчиков вызывает техника для военно-воздушных сил: на нее приходится больше половины портфеля заказа спецэкспортера, который превышает $60 млрд — рекордный показатель компании за четверть века работы. В текущем году "Рособоронэкспорт" уже подписал более 20 крупных контрактов на сумму около $7 млрд. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, которого цитирует телеграм-канал госкорпорации.

Что бы ни говорили недруги, спрос на российское оружие в мире растет

Сергей Чемезов

Генеральный директор Ростеха

"В современном мире, где спорные вопросы все чаще решаются по "праву силы", военно-техническое сотрудничество между странами-единомышленниками, не готовыми жить по лекалам западных стран, стремящимися к сохранению своей культурной самобытности, традиций и суверенитета, учитывающими интересы друг друга, имеет особое значение, — отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус. — Укрепление собственного военно-промышленного комплекса, отвечающего последним тенденциям, является необходимым условием существования сильных национальных вооруженных сил и гарантией того, что с государством будут считаться на мировой арене".

Ранее Пантус в рамках коллегии ГВПК сообщил журналистам, что в 2025 году белорусские оружейники будут участвовать в выполнении государственного оборонного заказа как Республики Беларусь, так и Российской Федерации.

Перед братскими народами России и Беларуси сегодня стоят схожие задачи в области обороны и обеспечения безопасности государств и граждан. Для их успешного решения военно-промышленные комплексы стран Союзного государства создают новую высокотехнологичную продукцию, отвечающую актуальным угрозам и вызовам

Александр Михеев

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт"

"От Советского Союза нам досталось не только общее культурное наследие, язык и братские узы, но и единая школа конструкторской и инженерной мысли, — приводит пресс-релиз слова генерального директора концерна "Уралвагонзавод" Александра Потапова. — Это позволяет нам легко находить взаимопонимание, обмениваться опытом в модернизации бронетанковой техники и реализовывать совместные проекты".

Беспилотники: нападение и защита

Большое внимание на MILEX 2025 уделяется беспилотным средствам воздушного нападения, а также способам защиты. Спецоперация показала, насколько эффективны беспилотники-камикадзе различных схем, крупные ударные БПЛА типа "Форпост" и "Иноходец", успешно применявшиеся в том числе при освобождении курского приграничья, беспилотные разведчики.

Россия представляет в Минске экспортную версию знаменитого беспилотного комплекса "Ланцет" от Zala Aero Group. Ранее в "Рособоронэкспорте" отмечали, что российская разработка заметно выделяется среди прочих "исключительно успешным применением в реальных условиях". Так, по статистике, указанной разработчиками, каждый третий американский танк Abrams, переданный Украине, уничтожен именно "Ланцетом". Количество опубликованных в открытых источниках эпизодов применения комплекса превышает 3,2 тыс., большинство целей уничтожено или поражено. В состав "Ланцета-Э", показанного в белорусской столице, входят беспилотный разведчик Z-16-Э, а также дроны-камикадзе "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э".

Беспилотный комплекс "Ланцет" Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

Помимо этого, на MILEX 2025 демонстрируются барражирующие боеприпасы "Куб-Э", "Куб-2-1Э", разведывательный БПЛА "Скат-350М" разработки концерна "Калашников".

Разведывательные и ударные БПЛА концерна "Калашников" Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

Холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха показывает ракеты Х-БПЛА для вооружения крупных беспилотников. Боеприпасы уже поставляются в войска.

Модель ракеты Х-БПЛА Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

Российские бойцы широко применяют в спецоперации ружья и дробовики, сбивая вражеские беспилотники на малых расстояниях. Ростех впервые показал специальные патроны серии IGLA для гладкоствольного оружия, предназначенные для уничтожения дронов на дистанциях от 30 до 100 м. Так, IGLA 100 начинены дробью из специального сплава в полтора раза плотнее свинца. "Эти патроны предъявляют меньше требований к меткости стрелка, при этом чрезвычайно эффективны, — отметил Бекхан Оздоев. — Например, "Мавик" от попадания антидроновой "Иглы" буквально разлетается на осколки".

Лучший в мире танк и тяжелые огнеметы

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) Ростеха представляет в виде моделей боевую технику, проверенную спецоперацией: модернизированный танк Т-90МС в экспортном облике, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ). Специалисты считают новейшие варианты Т-90М наиболее приспособленными для современного боя машинами, а президент России Владимир Путин назвал его лучшим танком в мире. У бронемашины улучшена защита с возможностью ее модульного усиления, танк обладает современной высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, предусмотрена установка комплекса активной защиты.

Модель танка Т-90МС Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

Впервые за рубежом представлен дистанционно управляемый боевой модуль "Охотник" от УВЗ. Новинка вооружена 12,7-мм пулеметом "Корд", который стабилизирован в двух плоскостях, имеет теле- и тепловизионный прицелы, может поражать цель первым выстрелом на дальности до 1 км. "Охотник" уже стоит на вооружении, причем в сухопутном, морском и стационарном исполнениях. Стрельба, устранение осечек происходят дистанционно, не подвергая риску жизни военнослужащих.

Модель боевого модуля "Охотник" Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

На MILEX 2025 показана ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси — дальнейшее развитие российских тяжелых огнеметных систем, применяющих термобарические боеприпасы. "Система выжигает все, последствия плачевные, от личного состава вообще ничего не остается, — рассказал ТАСС командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск "Восток" с позывным Саратов. — Один пакет — 18 направляющих, поражает территорию в 60 тыс. кв. м., или 6 гектаров". Военнослужащий добавил, что Вооруженные силы Украины ведут за расчетами "Тосочки" настоящую охоту.

Помимо этого, представлены боевая машина пехоты БМП-3 с дополнительной защитой, самоходная противотанковая пушка-амфибия 2С25М, плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, предназначенный для морских десантных операций.

Малая ракета для малого беспилотника

Российские оружейники представляют в Минске зенитные ракетные комплексы (ЗРК) различной дальности, которые подтвердили в ходе СВО эффективность при перехвате широкого диапазона целей, включая такие сложные, как снаряды реактивных систем залпового огня и западные малозаметные крылатые ракеты.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрировал модели зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь". Ее вариант для Вооруженных сил России используется в спецоперации, а производство концерном ЗРС существенно увеличено. Показаны модели ЗРК малой дальности семейства "Тор" на колесном, гусеничном шасси, в контейнерном исполнении. Модульным вариантом "Тора" могут оснащаться даже корабли небольшого водоизмещения — идея такой доработки возникла в ходе СВО. Помимо этого, "Алмаз-Антей" представляет модели радиолокационных станций (РЛС) воздушной разведки "Подлет-К1КЕ", "Каста-ВМЕ", "Гамма-С1ТЕ", натурные образцы РЛС наземной разведки, включая сверхкомпактный комплекс "Фара-ВР" — он может монтироваться даже на станковое стрелковое оружие.

Модели ЗРК малой дальности семейства "Тор" Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

Еще один комплекс малой дальности, отлично показавший себя в спецоперации, — "Панцирь" тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, в составе "Высокоточных комплексов" Ростеха) в различных вариантах. Впервые в Республике Беларусь показывается ЗРК "Панцирь-СМД-Е", который может устанавливаться на крыши зданий или бетонную плиту. На российском стенде демонстрируются макеты боеприпасов к нему, включая мини-ракеты ТКБ-1055 для поражения малоразмерных целей. Модуль с четырьмя ТКБ-1055 устанавливается вместо одной "классической" ракеты "Панциря", тем самым существенно увеличивая боезапас. По словам главы "Рособоронэкспорта", спецэкспортер рассматривает Минск как потенциального эксплуатанта новинки. "Наши соседи периодически сталкиваются с угрозами и вызовами, которые актуальны и для России", — отметил он.

От "травмата" до "Искандера"

Спектр продукции военного назначения, а также средств безопасности, представленных Россией в столице Белоруссии, очень велик. Здесь модели и транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, и боевой ударной винтокрылой машины Ми-28НЭ, и оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э". Последний постоянно подтверждает свои боевые качества: так, 20 мая Минобороны России сообщило об успешном применении "Искандера" по лагерю подготовки бойцов спецподразделений в Сумской области, в результате чего было уничтожено до 70 украинских военных, включая инструкторов, а также автотехника и склад боеприпасов.

"Высокоточные комплексы" впервые в Минске демонстрируют макет пусковой установки противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с дистанционным пультом управления — такое решение позволяет обезопасить его оператора. Помимо этого, показаны макеты легкой многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 305Э" (нового "умного" боеприпаса, предназначенного для вооружения ударных вертолетов), легкой управляемой ракеты 9М134 "Булат", переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" четвертого поколения с трехспектральной головкой самонаведения (благодаря конструкции комплекс всесуточно поражает даже беспилотники с малым тепловым излучением и не реагирует на тепловые ловушки).

Стенд "Высокоточных комплексов" Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

Концерн "Калашников" показал стрелковое оружие — автоматы 200-й серии, нового поколения АК-12, АК-15, АК-19, включая укороченные модификации, пулемет РПЛ-7, снайперскую винтовку Чукавина СВЧ, которая призвана заменить заслуженного ветерана — снайперскую винтовку Драгунова СВД, пистолеты, пистолеты-пулеметы.

Стрелковое оружие концерна "Калашников" Источник изображения: © Софья Савитская/ ТАСС

Помимо этого, демонстрируются средства безопасности — к примеру, травматический пистолет ПБ-4СП "Оса", светошумовые, дымовые, раздражающие гранаты.

"Уверены, что абсолютное большинство представляемых нами образцов на выставке должны вызвать интерес у наших белорусских партнеров, — сообщил в интервью ТАСС Александр Михеев. — С ними, помимо прочего, обсудим также ряд проектов по совместному производству вооружения и военной техники, в том числе и для вывода на мировой рынок".

Виктор Бодров, Софья Савитская