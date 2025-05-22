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Российский «Охотник» впервые показали за рубежом

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Дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник»
Дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник».
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) впервые показал новый дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник» за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«Серийно выпускаемый модуль разработки и производства НПО "Электромашина" представлен на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025. Дистанционно управляемый боевой модуль "Охотник" в виде макета в масштабе 1:5 представлен на стенде концерна УВЗ в составе объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта"», — говорится в сообщении.

Изделие, которое презентовали в Минске, представляет собой платформу для наблюдения и ведения огня с защищенной позиции. Модуль состоит из пулемета «Корд» калибра 12,7 миллиметра, средств прицеливания и управления оружием, а также стабилизатора. Боезапас модуля — 250 патронов. Оператор «Охотника» может вести огонь дистанционно, находясь в укрытии.

В концерне сообщили, что БМ «Охотник» получил функцию автоматического взвода, которая позволяет вести огонь в автоматическом режиме сразу после установки боекомплекта. Модуль стабилизирован в двух плоскостях, поэтому прицельный огонь можно вести при движении на скорости до 30 километров в час. Прицел модуля получил дальномер, который автоматически вносит поправки. Прицеливание ведется по дневному и ночному каналу. Модуль позволяет поражать движущиеся цели на расстоянии до километра.

Ранее в мае стало известно, что российский бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» получил дистанционно управляемый боевой модуль «Арбалет-ДМ». Ранее пулеметный модуль устанавливали только на бронеавтомобили «Тигр-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Арбалет-ДМ
Корд
Тигр-М
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
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