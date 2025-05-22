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ЦАМТО

Российские системы ПВО пользуются большим спросом за рубежом

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Пусковая установка С-350 Витязь
Пусковая установка С-350 Витязь.
Источник изображения: © AP Photo / Ivan Sekretarev

ЦАМТО, 21 мая. Российские системы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность, в том числе в условиях СВО, и пользуются большим спросом за рубежом.

Об этом агентству "РИА Новости" в кулуарах Международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2025 в Минске заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Сегодняшние ночные данные Минобороны России говорят о том, что опять была предпринята попытка масштабного удара беспилотниками ВСУ по Российской Федерации, фактически все были уничтожены. Это, в первую очередь, показатель, конечно же, эффективности нашего оборонно-промышленного комплекса", – сказал И.Коротченко.

По его словам, на выставке MILEX 2025 концерн ВКО "Алмаз-Антей" демонстрирует всю линейку современной противовоздушной обороны.

"Она востребована в Беларуси, в частности, это комплексы "Тор-М2" в колесном варианте. На сегодня это лучший на мировом рынке комплекс ПВО малой дальности. ТОРы отлично показали себя и в ходе специальной военной операции – на поле боя и для прикрытия наиболее важных объектов. Кроме того, здесь представлен комплекс С-350 – комплекс средний дальности, позволяющий вести боевую работу, в том числе, в максимально автоматизированном режиме", – сказал директор ЦАМТО.

"Россия готова полном объеме удовлетворять заявки как своих белорусских партнеров, так и дружественных стран в создании высокоэффективной эшелонированной системы ПВО", – подчеркнул И.Коротченко.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
С-350 50Р6А "Витязь"
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Алмаз-Антей
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БПЛА
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