Лавров: ЕС хочет эскалации украинского кризиса, чтобы довооружить Украину

Глава МИД РФ подчеркнул, что "по итогам разговора Путин и Трамп дали очень позитивную оценку, они согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному, устойчивому урегулированию"

ЕРЕВАН, 21 мая. /ТАСС/. Европейский союз выступает за эскалацию украинского конфликта, чтобы продолжить вооружать киевский режим. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-армянском университете.

"Возвращаясь к тому, что Евросоюз ожидал от телефонного разговора [президента США Дональда] Трампа и [президента РФ Владимира] Путина. Они сказали: "Мы посмотрим". По итогам разговора Путин и Трамп дали очень позитивную оценку, они согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному, устойчивому урегулированию, включая использование возможностей перемирий. Но прежде всего нацеливаясь на устранение первопричин. Что сделал Евросоюз? Объявил, что 17-й пакет [санкций против РФ] одобрен. Это означает то, что они хотели эскалации кризиса. Они сказали: "Да, мы послушали и не увидели никакой поддержки перемирия без предварительных условий, что позволило бы нам, европейцам, довооружить Украину". Вот что им надо", - сказал министр.

"Эти тенденции говорят в пользу того, что евроатлантическая конструкция безопасности, в которой мы находимся, в частности, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе себя изживают, - продолжил Лавров. - Тем более, что западные участники этой конструкции явно злоупотребляют своим положением. Тем более, что сейчас наметилась такая специфика различий в позициях США и Европы".