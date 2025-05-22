Лавров заявил, что подхода "перемирие - а там посмотрим" больше не будет

Глава МИД России напомнил ситуацию с российско-украинскими переговорами в Стамбуле в 2022 году, когда стороны "парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской делегацией"

ЕРЕВАН, 21 мая. /ТАСС/. Подход "перемирие - а там посмотрим" в процессе урегулирования конфликта с Украиной больше не пройдет, как бы президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер истерично не подначивали США усилить антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-армянском университете.

Лавров напомнил ситуацию с российско-украинскими переговорами в Стамбуле в 2022 году, когда стороны "парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской делегацией".

"Мы с ними согласились. Их парафировали - и мы, и украинцы. А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов. Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие - а там посмотрим", - нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим. И макроны, стармеры, фон дер ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций, - это просто их выдает с головой", - подчеркнул глава российской дипломатии.

16 мая 2025 года в Стамбуле вновь состоялись переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "тысяча на тысячу", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи.