Китай и Россия научились обнаруживать истребители F-35 (The National Interest, США)

TNI: Россия и Китай научились обнаруживать истребители США со стелс-технологиями

США вступают к в эпоху, когда их вооруженные силы с бюджетом в триллион долларов рискуют уступить более рачительным и передовым соперникам из России и Китая, пишет TNI. Они уже подорвали господство Америки в стелс-технологиях. И американцам это пора признать.

Брэндон Вайхерт

Воздушное господство Америки зиждется на возможности нанести удар по любой цели, в любое время и из любой точки земного шара — оставаясь при этом незамеченной. Последний пункт — малозаметность — остается краеугольным камнем воздушной мощи США, из-за которой противники Америки лишились сна и покоя.

С 1980-х годов Пентагон все шире использует передовые самолеты-невидимки, поначалу казавшиеся из области научной фантастики, чтобы сохранить свое превосходство над противниками. С тех пор Вашингтон не переживает, полагая, что его возможностей малозаметности достаточно, чтобы сокрушить врагов.

Но пока Вашингтон почивал на лаврах, соперники Америки стремительно наверстывали упущенное. В частности, найти “противоядие” стремятся Китай и Россия. И за последние 30 лет, казалось бы, бесконечных войн Америки по всему Глобальному Югу, было немало моментов, когда хваленая малозаметность ВВС США срабатывала совсем не по плану.

Первый самолет-невидимка США сбит над Сербией

Лучший тому пример — воздушная война Америки над Косово в 1999 году.

Ночью 27 марта бомбардировщик-невидимка F-117 Nighthawk (“Ночной ястреб”) получил задание разбомбить сербские цели в рамках кампании НАТО по предотвращению резни косоваров. На тот момент F-117 слыл самым передовым самолетом-невидимкой в мире. Считалось, что для радиолокационного обнаружения он практически неуязвим. Но один смышленый командир сербской батареи ЗРК, вооруженный советским оружием и недюжинной смекалкой, придумал гениальный способ, как опознать и сбить “неуязвимый” самолет-невидимку.

Ночью 27 марта 1999 года американскому F-117 пришлось лететь без обычного сопровождения самолетов радиоэлектронной борьбы EA-6B Prowler (“Бродяга”), жизненно важных для подавления ПВО противника. Благодаря им F-117 беспрепятственно летали через воздушное пространство противника незамеченными. Без эскорта “Бродяг” шансы сербов сбить американский самолет-невидимку неизмеримо возросли.

Сербская система ПВО советской эпохи использовала несколько радаров для обнаружения и сопровождения самолетов противника. Первый — радар раннего предупреждения П-18 “Терек” (по классификации НАТО: Spoon Rest или “Подставка для ложки”). Работая в высокочастотных диапазонах, эта система обычно обнаруживает самолеты в радиусе 370 километров.

Но сербы поняли, что, установив радар П-18 на самую низкую частоту (и самую широкую полосу пропускания), они смогут засечь самолет-невидимку.

После этого к делу подключились радар обнаружения целей C-диапазона, П-15 “Тропа” (по классификации НАТО: Flat Face или “Плоское лицо”) с радиусом 240 км, радар системы С-125 “Печора” и высотомер ПРВ-11 “Вершина” (по классификации НАТО Side Net или “Боковая сеть”) для точного отслеживания приближающихся угроз.

По данным сайта Aviation Geek Club, П-15 оказался “совершенно бесполезен” при отслеживании F-117. Однако радар раннего предупреждения П-18 на самой большой полосе пропускания засек F-117 на расстоянии 25 км. По меркам это довольно близко, но все же лучше, чем ничего.

Для точного наведения в ту памятную ночь сербские зенитчики задействовали радар С-125. Американский пилот за штурвалом F-117, открыл створки люка бомбового отсека, снизив общую скрытность. В результате по F-117 были выпущены две ракеты, и самолет был сбит.

Американские аналитики списывают сбитый в 1999 году F-117 на удачу — дескать, сербам просто повезло. Но что такое удача, если не сочетание подобающей подготовки и подходящего момента?

Сербские возможности и методы были относительно низкотехнологичными. Однако они дали результаты — и Китай, и Россия не преминули взять их на заметку. Три десятилетия спустя и Пекин, и Москва продвинулись гораздо дальше, чем сербские силы образца 1999 года.

Американские невидимки оказались у всех на виду

Еще одно суровое напоминание о том, насколько уязвим F-35 для продвинутой ПВО, произошло в ходе операции Rough Rider (“Лихой всадник”) в небе над Йеменом. ВМС США годами сражались с проиранскими повстанцами-хуситами в Йемене. Западные СМИ сообщают, что хуситы, обзаведясь передовыми возможностями ограничения и воспрещения доступа и маневра благодаря отношениям с Ираном, Россией и Китаем, едва не сбили F-35 в небе над Йеменом в начале этого месяца. Подробности инцидента не разглашаются. Но, похоже, нет никаких сомнений в том, что хуситы опирались на те же общие принципы, что впервые применили сербы еще в 1999 году.

Развивая уроки противостояния с американскими стелс-технологиями, русские подчеркнули, что УКВ-радары могут использоваться операторами ПВО, в частности, против тех же F-35 Lightning II (“Молния”).

Высокочастотные радары работают на частотах от 30 до 300 мегагерц на длинах волн от метра до 10 метров. На этих частотах размеры самолета приближаются к длине волны, вызывая резонансные явления. Иными словами, российские зенитчики теоретически могут обнаружить F-35.

Кроме того, Россия разработала передовые радары раннего обнаружения, такие как “Небо-М”, которые работают в нескольких диапазонах и могут обнаруживать F-35 при лобовом сближении. Система “Резонанс”, согласно уверениям Москвы, также позволяет отслеживать как F-35, так и стратегический бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit (“Дух”).

И УКВ-радар — лишь первое звено в цепочке средств, которые русские разрабатывают для комплексного обнаружения самолетов-невидимок. Даже если эта система не дает стопроцентных гарантий, русские считают, что ограничение свободы действий, которой пользуются американские самолеты-невидимки благодаря малозаметности, — само по себе необходимый шаг на пути к сдерживанию военного вмешательства США.

Похожую систему (хотя и более продвинутую) создает Китай — JY-27A. Как и русские, китайцы разрабатывают комплексную распределенную систему, в которой ключевая роль отводится УКВ-радару. Однако, в отличие от русских, китайцы используют УКВ-систему с усовершенствованной электронно-сканирующей решеткой (АФАР), которая позволяет обнаруживать самолеты-невидимки противника на гораздо большем расстоянии. Китайская JY-27A также имеет модульную конструкцию, что обеспечивает большую гибкость в узких географических зонах наподобие Тайваньского пролива.

Более того, ходят слухи о китайской системе Synthetic Impulse and Aperture Radar (SIAR), предположительно развернутой на искусственных островах в районе рифов Огненный крест и Суби. Система использует синтетические импульсы в УКВ-диапазоне, чтобы свести на нет возможности скрытности американских боевых самолетов на средних высотах. Это позволяет китайцам расширить комплексную сеть обнаружения и позволяет “видеть” приближающиеся американские самолеты-невидимки на все больших расстояниях.

Данные, собранные этими системами, обрабатываются самолетами-разведчиками и даже орбитальными датчиками для создания многослойной картины боевого пространства, обеспечивая китайским операторам ЗРК поистине впечатляющую ситуационную осведомленность перед лицом угрозы американских стелс-технологий.

Америка начеку — но все равно проморгала

Разумеется, американцы бросятся возражать, что угроза преувеличена. Однако еще в 1999 году группа дерзких сербских ополченцев на задворках Европы смогла сбить бомбардировщик-невидимку F-117, воспользовавшись похожими приемами.

С тех пор технологии обнаружения лишь совершенствовались. Кроме того, решительно вознамерившись свести на нет преимущество США в малозаметности, противники Америки неуклонно оттачивают свою тактику. Можно сказать, что на Китае и России эпоха американского господства в стелс-технологиях закончилась.

Как с этим бороться? Пока неясно. Но чтобы решить проблему, сперва ее нужно признать. Мы стремительно вступаем к в эпоху, когда вооруженные силы США с их нелепым бюджетом в триллион долларов рискуют уступить более рачительным и передовым соперникам из России и Китая.

Предупреждающие знаки повсюду — стоит только присмотреться. Инцидент с F-35 над Йеменом стал лишь последним звоночком. США грозит первое стратегическое поражение в крупной войне — и описанные выше тактики и технологии помогут их противникам его нанести.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг