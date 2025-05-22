ТАСС: Киев сменит состав делегации для работы над меморандумом с Россией

Как отметил источник агентства, в составе представителей Украины, участвовавших во встрече в Стамбуле, не хватает профессиональных политиков

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украине придется менять состав переговорной группы для работы над меморандумом о будущем мирном договоре, поскольку в составе делегации, участвовавшей во встрече в Стамбуле, не хватает профессиональных политиков. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

"Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. На это будет претендовать в первую очередь Андрей Ермак, будут претендовать силовые структуры, и европейцы могут настаивать на "своих", плюс возможно американское влияние. И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если говорить о креатурах Ермака, то вполне вероятно появление в переговорной группе экс-министра обороны Алексея Резникова, "которому Ермак откровенно доверяет". "А Резников - откровенный политический шулер с юридическим образованием. Там может появиться международник Александр Мережко, это депутат Верховной рады, руководитель комитета по международным делам. Кто-то может появиться там от ГУР, но имеющий больше навыки работы с политикой и с правовыми основами. Кого будут делегировать туда европейские структуры, кому они будут доверять роль соглядатая, - надо смотреть ближе к тому, как начнет вариться эта каша. От американцев мог бы появиться [глава парламентской фракции "Слуга народа"] Давид Арахамия, но этому будет крайне жестко противодействовать Ермак", - заключил источник.

Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение. Он добавил, что детали будущего меморандума ему пока неизвестны. По его словам, президент США сообщил, что, помимо прекращения огня, в меморандуме будут сформулированы планы по дальнейшему урегулированию.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов и был содержательным и откровенным. Эта телефонная беседа лидеров РФ и США стала третьей с начала года. По словам главы российского государства, Трамп в телефонном разговоре отметил, что Россия, со своей стороны, выступает за мирное урегулирование на Украине. Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.