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ЦАМТО

ВС Великобритании получили первый вертолет H-145 стандарта D3

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 21 мая. Вооруженные силы Великобритании приняли первый из шести заказанных компании Airbus Helicopters в 2024 году для применения в Брунее и на Кипре вертолетов H-145 стандарта D3.

Мероприятие, посвященное данному событию, состоялось 12 мая на предприятии компании-производителя в Оксфорде. Как предполагается, заказанные вертолеты будут полностью готовы к применению в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) МО Великобритании заключила с компанией Airbus Helicopters контракт стоимостью 122 млн. фунтов стерлингов (152 млн. долл.) на поставку 6 дополнительных вертолетов H-145 в качестве следующего этапа обновлении вертолетного парка и сокращения количества находящихся в эксплуатации типов вертолетов.

Как планируется, пятилопастные вертолеты стандарта D3, которые получили обозначение "Юпитер HC2" (Helicopter Cargo 2), будут направлены на Кипр, в первую очередь, для выполнения задач реагирования на чрезвычайные ситуации, а также в Бруней для поддержки обучения личного состава ВС Великобритании ведению боевых действий в джунглях. Они заменят устаревшие "Пума HC2" (Helicopter Cargo 2), которые в настоящее время выполняют эти функции. Снятие "Пума HC2" с вооружения началось в марте этого года.

Минобороны Великобритании уже эксплуатирует четырехлопастные вертолеты H-145 стандарта D2 в учебной конфигурации – семь вертолетов H-145 "Юпитер HT1" (Helicopter Training Mk.1).

Новые вертолеты будут эксплуатироваться, наряду с уже имеющимися на вооружении H-135 (29 ед.) и H-145 (7 ед.). Увеличение парка H-145 позволит снизить затраты на поддержку и сократить сроки обучения пилотов.

H145 – это гражданский вариант военного вертолета H-145M. Последняя версия H-145 отличается инновационным пятилопастным винтом, позволяющим увеличить массу полезной нагрузки на 150 кг. Простота новой конструкции несущего винта без подшипника упрощает техническое обслуживание, повышает удобство эксплуатации и надежность, а также комфорт как для пассажиров, так и для экипажа. Оснащенный двумя двигателями Safran Arriel 2E, H-145 оснащен цифровой системой управления режимами работы двигателя (FADEC) и комплектом цифровой авионики Helionix. Машина оборудована 4-осевым автопилотом, повышающим безопасность и снижающим нагрузку на пилота.

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