"Алмаз-Антей" планирует создать центр по обслуживанию техники ПВО в Белоруссии

ЦАМТО, 21 мая. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует создать в Белоруссии центр по обслуживанию техники ПВО, находящейся на вооружении ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь. Соответствующий контракт будет подписан в ближайшее время.

Об этом в рамках выставки MILEX 2025заявил заместитель генерального директора по ВЭД концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн в интервью телеканалу "Россия", сообщает ресурс vesti.ru.

Он отметил, что концерн активно сотрудничает с предприятиями белорусского военно-промышленного комплекса. На вооружении Белоруссии уже имеются "Буки" и "Торы", которые, по словам В.Дзиркална, доказали свою эффективность и надежность.

"Естественно, что объединять наши усилия мы планируем и по другим направлениям. Активно работаем с МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ред.), активно работаем с заводом по ремонту радиоэлектронного оборудования "2566". Планируем создать технический центр по обслуживанию техники ПВО, которая находится на вооружении ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь, и уже в ближайшее время подпишем соответствующий контракт", – заявил В.Дзиркалн.